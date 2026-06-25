Popfest Wien 2026 mit Mendt, Buchegger und Pudel

Das Popfest Wien vom 23. bis 26. Juli bietet auch heuer eine Vielzahl an heimischen Acts bei freiem Eintritt. Auf der Seebühne vor der Karlskirche treten etwa Marianne Mendt, Anna Buchegger, Purple und EN60 auf. Das Spektrum geht über Generationen und reicht von Pop bis Rap.

Das „Popfesttier“ ist diesmal ein Pudel. „Wir wissen, wie wichtig es ist, sich aufzupudeln, in Zeiten wie diesen“, so Robert Rotifer, der das Festival seit Beginn begleitet, am Donnerstag vor Medien.