Zehn Jahre ohne Deix – seine Figuren leben weiter

Vor zehn Jahren starb der Zeichner und Karikaturist Manfred Deix im Alter von 67 Jahren. Seine satirischen Spiegelbilder der österreichischen Bevölkerung leben jedoch bis heute weiter und schafften es als „Deix-Figuren“ gar in den alltäglichen Sprachgebrauch und in den Duden. Der unbestechliche Blick in die Untiefen der rot-weiß-roten Seele scheint zeitlos. Unvergessen bleibt sein Werk nicht zuletzt dank der Dauerausstellung im Karikaturmuseum Krems.

Geboren wurde Manfred Deix am 22. Februar 1949 in St. Pölten. Bereits als Kind zeichnete er gerne und viel, schon als Elfjähriger durfte er sich über einen wöchentlichen Comic-Strip in der „Niederösterreichischen Kirchenzeitung“ freuen. Die fachliche Kompetenz erwarb er sich ab 1965 an der Höheren Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, wo er etwa auf den späteren Roncalli-Gründer Bernhard Paul sowie die Maler Josef Bramer und Gottfried Helnwein traf. 1968 inskribierte er an der Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz.