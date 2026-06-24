Arnold Reinisch: „Kunst darf auch sperrig daherkommen“

Lautstark prasselt der Sommer­regen rhythmisch gegen das Dach der einstigen Scheune. Von der südsteirischen Hügellandschaft ist indes kaum etwas zu sehen. Eine dichte Regenwand versperrt bereits nach wenigen Metern die Sicht auf das Dahinter. Während draußen die bloß schemenhaft zu erahnende Welt unterzugehen droht, zeigt sich im Inneren der ehemaligen Stallungen ein dystopischer Ausblick auf ein mögliches Danach. Gesehenes erweckt die Vision einer post-apokalyptischen Szenerie: In Regalen gestapelte Gläser, deren fleischig anmutende Inhalte an anatomische Feuchtpräparate erinnern, vermitteln den atmosphärischen Eindruck eines Kuriositätenkabinetts. Die an den Wänden hängenden Fotografien sind Abbild anthropomorpher, obskurer Wesen, die allem Anschein nach ihren Ursprung einst in einem solchen Glas fanden. Selbiges gilt im Übrigen für die amorphen, organischen Gebilde, die wie selbstverständlich ein Stück des Raums für sich beanspruchen. Fast scheint es, als würden sie jeden Augenblick zu atmen beginnen. Sie tun es aber nicht. Und taten es auch nie.

Denn hier, südlich von Graz, findet sich weder eine anatomische Sammlung noch das Labor Victor Frankensteins. Seit wenigen Monaten ist die zweckentfremdete Scheune des Anwesens Schaffensstätte und Kunstlabor des Künstlers Arnold Reinisch. „Meine Frau ist Architektin – ihr habe ich hier mein neues künstlerisches Reich zu verdanken“, führt er durch die frisch renovierten Räumlichkeiten. Auf zwei Etagen und insgesamt knapp 500 Quadratmetern frönt er seiner Leidenschaft.