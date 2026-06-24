Andrea Cusumano Vernissage: „Die Kritik der Vernunft der Liebe“

Auf der großflächigen Stirnseite der Galerie prangt eine Arbeit von monumentaler Größe. Der schwarze Bildträger lässt die expressiven Farben darauf leuchten. Das „singende Gemälde“ ist Ergebnis einer mehrstündigen Live-Performance, die Andrea Cusumano im Rahmen des Bregenzer Kultursommers 2025 im historischen Martinsturm aufführte. Auch die anderen, im ersten Raum gezeigten Arbeiten entstanden im Zuge dieser Performance. Einen Raum weiter verschränkt sich indes digital bearbeitetes Bildmaterial mit Analogem. Graphische Linien grenzen ab und schaffen Konturen, die Gezeigtes deutlich machen. Die künstlerischen Hybride entstammen Cusumanos Zeit als Artist-in-Residence in Bangkok. Gemeinsam mit Arbeiten die jüngst in Palermo entstanden, gewährt die Ausstellung einen Einblick in das vielschichtige OEuvre des Multimedia-Künstlers. Ein OEuvre, das vor allem auf eines abzielt: die Suche nach Erkenntnis.