50 Jahre Bachmannpreis: Die erstaunliche Überlebensgeschichte eines Literaturwettstreits

Bedeutet das nicht, dass jene Kritiker recht haben, die dem Bachmannpreis vorwerfen, dass er sich gewissen Tendenzen im Literaturbetrieb unterwerfe? Setzt man wie bei anderen Literaturpreisen auf Diversität und Gleichstellung? Werden Menschen mit Migrationshintergrund bevorzugt? Franzobel, Sieger des Jahres 1995, merkte an, es habe einmal eine Zeit gegeben, da wären Autoren mit einem DDR-Pass im Vorteil gewesen.

Heute seien es Kandidaten mit Migrationshintergrund oder aus der LGBTQ-Community. „Es gibt Jahr für Jahr diese Jammerei, was alles sein muss und nicht sein darf. Man muss aber gar nichts, man kann aus unterschiedlichsten Herkunftsländern hinfahren und mit den unterschiedlichsten literarischen Gattungen gewinnen. Ich will nicht sagen, dass in Klagenfurt immer die literarisch besten Texte gewinnen, aber es gewinnen immer die Texte, die in der Jury die meisten Emotionen auslösen“, stellt Kastberger fest. „Würde man seine queere Lebensgeschichte erzählen müssen, um zu gewinnen, dann würden ja alle alle sofort nur noch so jemanden nominieren. Das machen sie aber aus guten Gründen nicht, weil es eben nicht vorhersehbar ist, wer gewinnt.“

Nur die Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein: Der Vortrag muss 25 Minuten dauern, und der Text darf noch nicht veröffentlicht sein.