Spitzentöne: Der Mann hinter Erwin Prölls Kulturwunder

Da geht wieder einer, von dem ich mir gewünscht hätte, dass er bleibt. Nicht ganz so dringend wie von Erwin Pröll, dem (zumindest bis Redaktionsschluss) letzten großen Kulturpolitiker der gleichnamigen Nation. Aber dass Paul Gessl, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft GesmbH (vulgo NÖKU), mit 31. August in den Ruhestand tritt: Das freut mich, in respektvoller Unkenntnis der Nachfolgerin, gar nicht.

Gessl war nämlich der kreative Arm des Frontalvisionärs Pröll. Als der Großradlbrunner Sonnenkönig 1992 gekrönt wurde, genügte sich Niederösterreich als Kulturpampa von 18.901 Quadratkilometern Ausdehnung. Zur Rezension der sommers epidemisch ausbrechenden Burg- und Freiluftspiele kommandiert zu werden, empfand ich schon als Anfänger bei der seligen AZ als disziplinäre Maßnahme. Unerlöstes Kleinpersonal der Wiener Großbühnen, zehn von zwölf Monaten ins Fach „Die Pferde sind gesattelt“ verdammt, durfte diese Vollzugsmeldung vier Wochen lang im Sitzen entgegennehmen. Das mag manchen aus Existenzzweifeln gerettet haben. Auch spielen die meisten dieser Sommerunternehmen bis heute als autonome Betriebe.