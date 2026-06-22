Hitler-, Grusel- und Helden-Parodien: Mel Brooks wird 100

„Ich wurde geboren, um Menschen zum Lachen zu bringen, also tue ich das“, sagt Brooks in der zweiteiligen Dokumentation „Mel Brooks: The 99 Year Old Man!“, die im Jänner auf HBO Max Premiere feierte. Der in Brooklyn geborene Melvin Kaminsky, Sohn jüdischer Einwanderer aus Danzig und Kiew, war früh für seinen schrägen Humor bekannt. Sein absurd-klamaukiges Regiedebüt „The Producers“ (1968, „Frühling für Hitler“) um Nazis, Show-Girls und Broadway-Produzenten brachte ihm einen Oscar für das beste Drehbuch ein. 2001 kam „The Producers“ als Broadway-Musical auf die Bühne. Dort wurde die mit zwölf Tony-Trophäen ausgezeichnete Hitler-Parodie zur Sensation.

Alleskönner Brooks gewann im Laufe seiner Karriere auch noch Emmys und Grammys dazu und schaffte es damit in die erlauchte Gruppe von EGOT-Künstlern, die in allen vier Sparten – Fernsehen (Emmy), Musik (Grammy), Film (Oscar) und Theater (Tony) – mit dem jeweils höchsten Preis der Branche ausgezeichnet wurden.

Nichts war vor Brooks sicher. Mit „Frankenstein Junior“ (1974) verulkte er Horrorfilme. Mit dem Klamaukstreifen „Robin Hood – Helden in Strumpfhosen“ parodierte er 1993 Kevin Costners Heldenepos „Robin Hood – König der Diebe“. Für die Vampirfilm-Parodie „Dracula – Tot aber glücklich“ (1995) trat Leslie Nielsen als Vampirfürst vor die Kamera. Gleich drei von Brooks Filmen schafften es auf die Liste des renommierten American Film Institute der 100 witzigsten US-Komödien aller Zeiten: „Der wilde wilde Westen“, „Frühling für Hitler“ und „Frankenstein Junior“.