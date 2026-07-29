Suppe, Mafia und Selleriesaft: 8 Fakten zu Paul Anka

Die Schule ist nicht sein Ding und eine Karriere im Sport kommt für den 1,69 Meter großen Anka aus Ottawa nicht infrage. Schon als kleiner Bub aber locken ihn die Bühnenwelt und die Musik des großen Showbusiness.

Im Alter von nur 15 Jahren bekommt der Sohn libanesisch-syrischer Eltern für seinen Schlager „Diana“ einen Vertrag. Videos aus der Zeit zeigen den stets adrett gekleideten Anka umgeben von Scharen kreischender Teenies. Die Single verkauft sich millionenfach.