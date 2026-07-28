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50 Acts am 28. Gürtel Nightwalk

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Vor dem Chelsea wartet eine Open-Air-Bühne auf die Besucher
©APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
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Der diesjährige Gürtel Nightwalk in Wien, die 28. Ausgabe der Veranstaltung, steht unter dem Motto "Feier der Vielfalt". Zahlreiche Lokale der Straße laden am 29. August bei freiem Eintritt ein, die heimische Musikszenen kennenzulernen. Insgesamt warten rund 50 Acts auf Gäste.

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Auf vier Open-Air-Bühnen vor den Lokalen Chelsea, Lucia, B72 und rhiz startet das Programm am frühen Abend mit Bands wie Post, Low Life Rich Kids und Burnswell. Später geht es im Café Carina, Cafe Concerto, FaniaLive, Kramladen, Loft und Loop mit Live-Acts und aufgelegter Musik weiter. Ein Nachtmarkt lädt ein, zeitgemäße Kunst und Design zu entdecken.

(S E R V I V - Programm unter: www.guertelnightwalk.at )

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