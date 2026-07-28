50 Acts am 28. Gürtel Nightwalk

Auf vier Open-Air-Bühnen vor den Lokalen Chelsea, Lucia, B72 und rhiz startet das Programm am frühen Abend mit Bands wie Post, Low Life Rich Kids und Burnswell. Später geht es im Café Carina, Cafe Concerto, FaniaLive, Kramladen, Loft und Loop mit Live-Acts und aufgelegter Musik weiter. Ein Nachtmarkt lädt ein, zeitgemäße Kunst und Design zu entdecken.

(S E R V I V - Programm unter: www.guertelnightwalk.at )