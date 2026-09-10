Parallel Vienna: Herz für Schweine und feministische Geschirrtücher

Unter dem Schlagwort „Süper Markt“ versammelt der Ausstellungsraum „Büro Weltausstellung“ in der Parallel Kitchen allerlei Objekte zum Thema Konsum: Auf einem schwarzen Ballon-Kleid von Valerie Lange X Unikatessen prangt „All You Can Eat“, das 77 Zentimeter lange Objekt „Soletti“ von Martin Grandits ist ebenso arrangiert wie eine bemalte „Magnum Bründlmayer“ von Christian Eisenberger, die Steinwürste von Taro Messner oder die achtteilige Reihe unbetitelter Zeichnungen mit Schweinsfett und Bleistift auf Papier von Rudolf Polanszky. Niklas Konstacks Bronze-Senftube „Schoafe Mischung“ wäre ebenso zu erwerben wie Daniel Eckers „Pez Candy“ aus Marmor.

Unter den Lustern des Jugendstiltheaters haben die Veranstalter einen kleinteiligen Ausstellungsraum geschaffen, in dem sich Galerien präsentieren. Arrivierte Positionen finden sich neben Entdeckungen: Galeristin Sophie Tappeiner zeigt riesige Kandelaber aus Heu von Albin Bergström. Das vermeintlich billige Material aus der Landwirtschaft irritiert an den mehrarmigen Kerzenständern, die eigentlich dem gutbürgerlichen Milieu und repräsentativen Umgebungen zugeschrieben werden.

Für die Galerie Charim hat die renommierte Fotografin, Filmemacherin und Künstlerin Lisl Ponger Arbeiten ausgewählt, die sich mit Stereotypen, Rassismus und der Konstruktion des Blicks beschäftigen. In der Leuchtkastenarbeit „There be Dragons“ hat Ponger Christoph Kolumbus neben einem Frontex-Beamten inszeniert. Der Blick von beiden richtet sich aufs offene Meer. Ebenso zu sehen ist ihr fotografisches Diptychon „Theater of War“.