Sandra Hüller: Vom Hollywood-Abschied zur vierfachen Oscar-Chance

Es ist jene Szene, die von der BBC als Oscar-Clip gehandelt wird. Jene Sequenz, die beim US-Filmpreis einen möglichen Sieg rechtfertigt. Tatsächlich könnten drei weitere solcher Clips bei der Oscarverleihung 2027 Sandra Hüller zeigen. Eine Regeländerung, die mehrere Nominierungen einer Person in derselben Kategorie erlaubt, macht es möglich: Hüller könnte als erste Person überhaupt für vier Rollen nominiert werden.

Neben ihrer Erika Mann in „Vaterland“ gilt auch ihre Darstellung in „Rose“ als oscarwürdig. Darin spielt sie eine Frau, die sich nach dem Dreißigjährigen Krieg als Mann ausgibt, um als Teil der Dorfgemeinschaft gleichwertig leben zu können. Dazu werden Hüllers Nebenrollen in „Project Hail Mary“ an der Seite von Ryan Gosling und in Alejan­dro González Iñárritus „Digger“ neben Tom Cruise als Academy-Award-Anwärter gehandelt.

Jonathan Glazer, der die 48-jährige Deutsche in „The Zone of Interest“ inszenierte, schlug in Cannes eine andere Lösung vor: „Sie sollten für Sandra Hüller eine eigene Kategorie erfinden.“ Es wäre die Pointe einer ungewöhnlichen Karriere. Denn die Frau, die von der internationalen Filmwelt gefeiert wird, hat wenig von dem getan, was man gemeinhin tut, um ein internationaler Star zu werden.