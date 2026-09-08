Marie Kreutzer: „Da wurde mir bewusst, dass ich nicht nur Opfer, sondern auch Täter kennen muss“

Frau Kreutzer, der Fall Ihrer Täterfigur im Film erinnert an den von Florian Teichtmeister. In beiden Fällen ist von Drogenkonsum und Kinderpornos die Rede. Haben Sie Ihre Figur an diesen realen Fall angepasst?

Nein, das war alles schon so im Treatment für den Film angelegt. Auch der Konsum solcher Materialien im Internet ist eine Sucht. Damit will ich das jetzt nicht schönreden, aber dass jemand Drogen konsumiert, vielleicht auch, um mit einer Neigung umzugehen, die er sich nicht eingestehen will, ist in meiner Recherche auch immer wieder vorgekommen. Mein Film ist keine exklusive Teichmeister-Geschichte. Für mich hat Philip im Film gar nichts mit Florian Teichmeister zu tun. Außerdem ist Philip viel bodenständiger, er ist ein Familienvater, der voll im Leben steht und auch ein sehr herzlicher Typ.

Deshalb ist wohl der Titel „Gentle Monster“, eine Figur mit zwei Gesichtern, wie in „Jekyll & Hyde“, bezeichnend?

Dieser Titel war bekanntlich schon vergeben!

Hatten Sie jemals daran gedacht, Teichtmeister aus „Corsage“ herauszuschneiden?

Sein Fall wurde dafür zu spät bekannt. Als die Vorwürfe konkret an die Öffentlichkeit kamen, war der Film schon lang im Kino. Ich stand in keinem Naheverhältnis zu Florian Teichtmeister, sondern hatte nur beruflich mit ihm zu tun, aber man will so etwas natürlich nicht glauben.

Haben Sie ihn seither wieder getroffen? Was würden sie tun, wenn Sie ihm auf der Straße begegnen?

Als der Fall aktuell war, hatte ich tatsächlich Albträume, dass ich ihn irgendwo zufällig treffe, aber das ist nie passiert. Jetzt würde ich Hallo sagen und weitergehen. Ich grüße auch Menschen, mit denen ich nicht mehr spreche, wenn ich sie zufällig treffe, weil ich gut erzogen bin, aber that’s it.

Kinder sind im Moment die am meisten gefährdeten Wesen unserer Zeit. Sie zitieren am Ende des Films eine Statistik, derzufolge jedes fünfte Kind Opfer von Missbrauch ist. Ist das neu in Österreich, in Deutschland?

Das ist eine europäische Zahl und bezieht sich auf jegliche Form von sexualisierter Gewalt. Das heißt, nicht jedes Kind in dieser Statistik erlebt schweren sexuellen Missbrauch. Aber es ist eine extrem erschütternde Zahl und überhaupt nicht neu. Wir wissen heute nur mehr darüber. Sehr viele Fälle bleiben auch im Dunkeln und werden nie entdeckt. Es muss ja immer erst etwas passieren, damit so ein Fall öffentlich wird.

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder gab es immer. Was mir aber vor der Recherche nicht so klar war, ist, wo die Gefahren liegen. Wir sehen Kinderschänder immer irgendwo da draußen und sagen unseren Kindern, steig nicht in ein fremdes Auto und nimm kein Zuckerl von Fremden. Aber das sind Einzelfälle, wie man sie vom Fall Natascha Kampusch kennt, und das ist eine absolute Seltenheit. Was allerdings wirklich jeden Tag passiert, ist, dass Kinder im nächsten Umfeld sexualisierte Gewalt erfahren. Ermittler:innen erklärten mir, zu Hause, im engsten Umfeld und im Internet sind Kinder den größten Bedrohungen ausgesetzt.