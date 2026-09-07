Nenda: „Es ist schade, dass Kunst auf solche blöden Zahlen reduziert wird“

Nenda Neururer stieg 2021 mit ihrem gesellschaftskritischen Rap-Song „Mixed feelings“ binnen kürzester Zeit auf die Spitze der FM4-Charts. Im Herbst letzten Jahres legte sie mit ihrem Album „KRRRA“ nach. Das Debüt ist ein aus den unterschiedlichsten Genres, Stimmungen, Themen und Sprachen zusammengesetztes Gesamtkunstwerk, für das ihr im März der FM4 Amadeus Award verliehen wurde. Die Musikerin, Schauspielerin und Filmemacherin wuchs in Tirol auf, lebte über ein Jahrzehnt in London und zieht momentan nach Wien. Über Zoom spricht sie mit mir über den Krampus im Ötztal, Selbstbewusstsein, Ausgrenzung, Klicks, KI und Heimat.

Der Krampus nimmt der Legende nach Kinder in seinem Korb mit, schlägt sie oder verbannt sie in die Hölle. Hattest du als Kind Angst vor dem Krampus?

Ja, ich hatte sehr große Angst vor dem Krampus. Es ging weniger darum, dass meine Familie mir gedroht hat, sondern darum, dass dort, wo ich aufgewachsen bin als Krampus verkleidete Männer am Abend durch das Dorf laufen. Die haben ihre Ruten und laufen damit den Leuten hinterher und da kann es auch schon mal vorkommen, dass man da was abkriegt. Ich hatte immer große Angst im Dunklen heimzugehen, wenn ich gewusst habe, dass auf diesem Weg Krampusse sind, weil man so winzig ist und das sind so riesige Gestalten mit Haaren und Fell.

In dem Titelsong von deinem Debütalbum holst du dir die Figur des Krampus wieder zurück, was steckt da dahinter?

Erstens weil man sich seinen Ängsten stellen muss und ja auch selbst zu diesem Monster werden kann. Zweitens weil es ein sehr männlicher Brauch ist, also viele Vereine nehmen keine Frauen auf. In meiner Schulzeit hatte ich eine Freundin, die heimlich eine von den Krampussen war und sie hat gesagt, wenn die Jungs rausfinden, dass da ein Mädchen darunter steckt, dann wird sie verprügelt. Das habe ich damals sehr mutig von ihr gefunden. Vor allem weil, sich seitdem auch wenig getan hat dachte ich mir, da könnte sich doch mal was ändern.

Du wirkst in Situationen wie die Eröffnung der Wiener Festwochen oder bei den Amadeus Awards absolut authentisch selbstbewusst. War dieses Selbstbewusstsein schon immer da?

Ich habe mir das auf jeden Fall erkämpft. Ich war ein sehr schüchternes Kind und immer sehr leise, wenn fremde Menschen da waren. Irgendwann habe ich dann bewusst entschieden, dass ich das ändern möchte, weil es einfach mehr Spaß macht, offener zu sein und so habe ich das dann auch irgendwie geschafft. Ich nehme an, meine Freundschaften in der Schulzeit haben da auch viel bewirkt. Das ist dann aber gekippt und ich war auf einmal sehr vorlaut und frech, aber wahrscheinlich wollte ich einfach kompensieren, dass ich früher so schüchtern war.

Was würdest du Menschen, die zum Beispiel aufgrund von ihrer Hautfarbe ausgegrenzt werden mitgeben, um auch selbstbewusst zu werden?

Heutzutage kann man glücklicherweise im Internet viele Menschen finden, wenn es im Umfeld niemanden gibt, mit denen man sich über diese Erfahrungen austauschen kann. Dieser Austausch mit Leuten ist sehr wichtig und ich würde allen empfehlen nach Gruppen zu suchen, in denen man frei über so etwas reden und sich inspirieren lassen kann. Wenn man zum Beispiel sieht, wie die Person ihre Haare macht, dann kann ich das vielleicht auch so machen. Es geht darum zu versuchen, ein Umfeld zu schaffen von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.