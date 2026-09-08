Otto Muehl im Aktionismus Museum: Kunst am Abgrund

Die in den frühen Siebzigerjahren begründete Kommune Friedrichshof in der burgenländischen Parndorfer Heide legitimierte sich aus den Theorien des österreichischen Sexualforschers Wilhelm Reich und dem kommunistischen Ideal der Zerstörung der Kleinfamilie. Heute ist derlei auf dem Schuttabladeplatz der Zeit gelandet, wie Schröder festhält. Aber damals stand Reichs Ansatz der „freien Sexualität“ schon im Kindheitsalter bei der Linken hoch im Kurs, provozierte er doch die Kirche.

Das Modell pervertierte sich bald. Die Kommune erkannte die Zeichen der anbrechenden Yuppie-Zeit, von Reaganomics und Thatcherismus. Man betrieb Außenstellen bis in die USA und stieg mit Millionenprofit ins Versicherungsgeschäft ein. Das Geld wurde an die burgenländische Zentrale Friedrichshof überwiesen, um einer scheinbaren Elite das Leben in vorgeblicher Freiheit zu finanzieren.

Dort aber bahnte sich bald deren Gegenteil an. Ende der Achtzigerjahre begannen die Behörden, wegen Kindesmissbrauchs zu ermitteln.

Schröder: „Muehl wurde dafür zu Recht schwer bestraft, denn er wusste, dass das Schutzalter für Unmündige bei 14 Jahren lag, ob das bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, auch den deutschen Grünen, recht war oder nicht. Aber seine Idee der Grenzüberschreitung, die ihn in der Kunst zu größten Höhen führen konnte, hat er auch im sozialen Leben verwirklicht.“ 1991 wurde Muehl zu sieben Jahren Kerker verurteilt, die er – atypisch – trotz guter Führung bis zum letzten Tag absaß.

Seine letzten Jahre verbrachte er, als Künstler unbestritten, in einer portugiesischen Kommune. Er starb, schwer an Parkinson erkrankt, im Mai 2013.