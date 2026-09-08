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Nitsch Museum ehrte Hermann Nitsch mit Konzertabend

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Hila Fahima

©Josef Schimmer
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Zum Geburtstag des 2022 verstorbenen Weltkünstlers lud das Nitsch Museum zu einem hochkarätigen Konzertabend mit Sopranistin Hila Fahima.

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Die international gefragte Sopranistin Hila Fahima widmete sich Werken u. a. von Gustav Mahler, Richard Wagner und Georg Friedrich Händel. Sie beeindruckte mit Vielseitigkeit, technischer Brillanz und strahlender Präsenz. Begleitet wurde sie von Sophia und Ania Druml – am Klavier, der Violine und dem Cello dokumentierten die Schwestern ihr Format.

Die Kombination der dargebotenen Musik, die für Hermann Nitsch stets wichtig war, mit seinen Werken in der aktuellen Ausstellung machte den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Etwa 200 Gäste dankten den Musikerinnen mit langen Standing Ovations und ließen den Konzertabend ganz im Sinne von Hermann Nitsch beim Heurigenbuffet und Nitsch Wein ausklingen.

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