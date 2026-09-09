Spitzentöne: Adieu, Erni! Und Ermutigung für die Josefstadt

Das trifft. Seit wir einander kannten (und das muss aus meiner Anfängerzeit bei der seligen „Arbeiterzeitung“ datieren), habe ich sie als Außenseiterin empfunden. Sie hat als Neunzehnjährige an der Josefstadt debütiert und zehn Jahre lang ihr gesamtes Fach gespielt. Aber zu Hause war sie dort nicht, ein Fremdkörper unter den unerlösten Fürstinnenimitatorinnen aus der selbstnobilitierten Max-Reinhardt-Verweserschaft.

Als ich ihr dort später periodisch begegnet bin, war sie gerade vom grandiosen, heute vergessenen Saufkopf Heinz Reincke geschieden und Mitglied der verdächtigen „Kottan“-Sippschaft. Sie passe nicht in die Josefstadt, deuteten meine Eltern an. Und als sie dann in den imponierenden Lohner- und Föttinger-Jahren auftrat, war es im ersten Altersfach. Natürlich in „Arsen und Spitzenhäubchen“ mit Elfriede Ott, natürlich als Großmutter in „Geschichten aus dem Wiener Wald“, das Bösartigste seit der atemberaubenden Adrienne Gessner, die diesbezüglich nur sich selbst spielen musste. Wogegen Erni Mangold das Schwärzeste an katholischer Gemeinheit aus einer zarten, zutiefst humanen Seele mobilisieren musste.

An der Josefstadt hat sie 2018 auch den Abschied vollzogen, mit „Harold und Maude“ und im gesegneten Schauspieleralter von 91. Aber wie viel Anarchie sie noch abrufbar hatte, das legte drei Jahre vorher Michael Schottenberg anlässlich der Dernière seiner Volkstheaterdirektion frei: Ihr Puck im „Sommernachtstraum“ war Galaxien entfernt von den obwaltenden todfaden Cross-Gender-Eskapaden. Sondern die Apotheose purer, grenzenloser Verwandlungskunst.

Für die #Metoo-Bewegung hatte sie Verständnis, verwies aber, wie die unsterbliche Lotte Tobisch, auf ihre eigene Strategie gegen oft handgreiflich unterfütterte Avancen: Die Watsche habe sich stets bewährt, und wenn dann die Rolle weg war, kam dafür eine andere.