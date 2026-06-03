Palais Freiluft feiert fulminanten Sommerauftakt im Palais Auersperg

Mit einem stimmungsvollen VIP-Opening startete „Palais Freiluft“ in die Sommersaison 2026. Kulinarische Highlights, Live-Musik und zahlreiche prominente Gäste verwandelten den Garten des Palais Auersperg in eine sommerliche Genuss- und Erlebniswelt.
Genuss, Kunst und Sommerstimmung zum Auftakt
Sommerliche Temperaturen, erfrischende Drinks und ein abwechslungsreiches Programm bildeten den Rahmen für das VIP-Opening von „Palais Freiluft“ im Garten des Palais Auersperg. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung von Initiator Paul Rittenauer und feierten den offiziellen Start eines 94-tägigen Sommerprogramms, das bis Anfang September Kunst, Kulinarik, Sport und Unterhaltung unter freiem Himmel vereint.
„Genuss für alle Sinne verspricht das ‚PALAIS FREILUFT‘ diesen Sommer im Garten des historischen Palais Auersperg“, erklärte Initiator Paul Rittenauer. Nach dem erfolgreichen Warm-up rund um den Eurovision Song Contest öffne sich nun ein vielfältiges Programm für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen.
Kulinarische Vielfalt unter freiem Himmel
Bereits am Eröffnungsabend konnten die Gäste einen Vorgeschmack auf das gastronomische Angebot erleben. Von Steinofenpizza über Sushi-Kreationen und Experimental Rolls bis hin zu Smash Burgern, Smoker Barbecue und klassischen Wiener Schmankerln reichte die kulinarische Bandbreite. Ergänzt wurde das Angebot durch sommerliche Spritz-Kreationen, frisch gezapftes Bier sowie Signature Drinks mit internationalen Spirituosenmarken.
Musik und Programm bis September
Für die musikalische Umrahmung sorgte das hauseigene Mozart-Orchester unter der Leitung von Dirigent Vinicius Kattah. Der gelungene Auftakt markierte den Start eines umfangreichen Veranstaltungsprogramms mit Yoga- und Pilates-Sessions, Salsa-Kursen, Workshops, Daytime-Partys, Tastings, Familienangeboten und Community-Events.
Ein besonderes Highlight des Sommers ist der „Skulpturen- & Kunstgarten Freiluft“, der zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum präsentiert. Ergänzt wird das Angebot durch Pop-up-Märkte, das beliebte „Park Quiz“, den „Picnic Club hosted by KOST x HOT HONEY CLUB“ sowie die „Soul Daytime Party“-Reihe.
Prominente Gäste beim Grand Opening
Das VIP-Opening lockte zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Politik in den Garten des Palais Auersperg.
Mit dem erfolgreichen Auftakt ist der Startschuss für einen abwechslungsreichen Sommer gefallen, der das Palais Auersperg in den kommenden Monaten erneut zu einem der beliebtesten Treffpunkte der Stadt machen dürfte.