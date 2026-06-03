Palais Freiluft feiert fulminanten Sommerauftakt im Palais Auersperg

Sommerliche Temperaturen, erfrischende Drinks und ein abwechslungsreiches Programm bildeten den Rahmen für das VIP-Opening von „Palais Freiluft“ im Garten des Palais Auersperg. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung von Initiator Paul Rittenauer und feierten den offiziellen Start eines 94-tägigen Sommerprogramms, das bis Anfang September Kunst, Kulinarik, Sport und Unterhaltung unter freiem Himmel vereint.

„Genuss für alle Sinne verspricht das ‚PALAIS FREILUFT‘ diesen Sommer im Garten des historischen Palais Auersperg“, erklärte Initiator Paul Rittenauer. Nach dem erfolgreichen Warm-up rund um den Eurovision Song Contest öffne sich nun ein vielfältiges Programm für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen.