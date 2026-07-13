Standing Ovations für „Madama Butterfly“ bei der Oper „Burg Gars“

Für einen außergewöhnlichen Moment sorgte die Besetzung der Rolle des Pinkerton. Tenor Vitaliy Kovalchuk musste die Vorstellung nach dem ersten Akt aufgrund einer akuten schweren Allergie beenden. Dank des von Intendant Clemens Unterreiner eingeführten Doppelbesetzungs-Konzepts übernahm der argentinische Tenor Gabriel Arce kurzfristig die Rolle und setzte die Premiere nahtlos fort.

„Ein Stein fällt mir vom Herzen! Es ist natürlich der absolute Supergau, wenn bei einer Premiere ein Hauptdarsteller ausfällt. Aber Gott sei Dank habe ich in Gars eine Doppelbesetzung eingeführt, und genau dieses Konzept hat uns heute Abend gerettet“, erklärte Clemens Unterreiner nach der Vorstellung.