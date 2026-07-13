Standing Ovations für „Madama Butterfly“ bei der Oper „Burg Gars“

Mit einer restlos ausverkauften Premiere startete die Oper „Burg Gars“ in ihre 37. Saison. Puccinis „Madama Butterfly“ begeisterte mit musikalischer Qualität, emotionalen Momenten – und einem außergewöhnlichen Tenor-Einsatz, der Festivalgeschichte schrieb.
Umjubelte Premiere unter freiem Himmel
Vor ausverkauftem Haus feierte die Oper BURG GARS am Samstagabend die Premiere von Giacomo Puccinis Madama Butterfly. Bei sommerlichem Wetter eröffnete Finanzlandesrat Anton Kasser in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die 37. Festspielsaison. Das Publikum erlebte einen bewegenden Opernabend, der mit minutenlangen Standing Ovations gefeiert wurde.
Historischer Tenor-Wechsel während der Vorstellung
Für einen außergewöhnlichen Moment sorgte die Besetzung der Rolle des Pinkerton. Tenor Vitaliy Kovalchuk musste die Vorstellung nach dem ersten Akt aufgrund einer akuten schweren Allergie beenden. Dank des von Intendant Clemens Unterreiner eingeführten Doppelbesetzungs-Konzepts übernahm der argentinische Tenor Gabriel Arce kurzfristig die Rolle und setzte die Premiere nahtlos fort.
„Ein Stein fällt mir vom Herzen! Es ist natürlich der absolute Supergau, wenn bei einer Premiere ein Hauptdarsteller ausfällt. Aber Gott sei Dank habe ich in Gars eine Doppelbesetzung eingeführt, und genau dieses Konzept hat uns heute Abend gerettet“, erklärte Clemens Unterreiner nach der Vorstellung.
Bewegende Inszenierung und starke Ensembleleistung
Die Inszenierung von Matthias von Stegmann und die musikalische Leitung von Karsten Januschke überzeugten ebenso wie das elegante Bühnenbild von David Gamel und die Kostüme von Laura Madgé Hörmann. Als größtes akustisch unverstärktes Freiluft-Opernfestival Österreichs unterstrich die Oper BURG GARS damit einmal mehr ihre besondere Stellung.
In der Titelrolle begeisterte Kammersängerin Kristiane Kaiser als Cio-Cio-San. Daria Sushkova als Suzuki und Paolo Rumetz als Sharpless komplettierten das Ensemble. Den Chor leitete Michal Juraszek.
Zahlreiche Ehrengäste feierten den Premierenabend
Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur, darunter Othmar Karas, Gottfried Waldhäusl, Werner Fasslabend, Walter Rothensteiner, Helene von Damm, Maria Grossbauer, Konstanze Breitebner, Gabriela Benesch, Aaron Karl, Erich Furrer, Wolfgang Bankl, Marcus Pelz, Thomas Schäfer-Elmayer, Marika Lichter und Christoph Thun-Hohenstein.
Beim anschließenden Ausklang auf der Festwiese ließen Künstler, Ehrengäste und Opernfreund den außergewöhnlichen Premierenabend gemeinsam ausklingen. Madama Butterfly ist auf der Burg Gars noch bis Anfang August zu erleben.