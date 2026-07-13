ImPulsTanz 2026 feierlich eröffnet

Zu den Gastgeber zählten ImPulsTanz-Intendant Karl Regensburger sowie MuseumsQuartier-Direktorin Bettina Leidl. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer sowie die Choreograf Christos Papadoupoulos, Alexandra Bachzetsis, Raja Feather Kelly und Ian Kaler.

Mit dem Eröffnungsempfang wurde die diesjährige Ausgabe von ImPulsTanz offiziell eingeläutet und der Startschuss für einen Sommer voller internationaler Tanz- und Performancekunst gegeben.