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ImPulsTanz 2026 feierlich eröffnet

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Mit einem Empfang auf der MQ Libelle eröffnete ImPulsTanz gemeinsam mit dem MuseumsQuartier Wien die diesjährige Festivalausgabe. Zahlreiche Gäste aus Kultur und Politik feierten den Auftakt der Festivalwochen.

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Auftakt über den Dächern Wiens

Mit einem exklusiven Empfang auf der Terrasse der MQ Libelle wurde am 9. Juli 2026 die neue Ausgabe von ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival feierlich eröffnet. Gemeinsam mit dem MuseumsQuartier Wien begrüßte das Festival zahlreiche Gäste zum offiziellen Start der diesjährigen Festivalausgabe.

Prominente Gäste aus Kultur und Politik

Zu den Gastgeber zählten ImPulsTanz-Intendant Karl Regensburger sowie MuseumsQuartier-Direktorin Bettina Leidl. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer sowie die Choreograf Christos Papadoupoulos, Alexandra Bachzetsis, Raja Feather Kelly und Ian Kaler.

Mit dem Eröffnungsempfang wurde die diesjährige Ausgabe von ImPulsTanz offiziell eingeläutet und der Startschuss für einen Sommer voller internationaler Tanz- und Performancekunst gegeben.

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