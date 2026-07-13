Sommerfest im Belvedere 21 begeisterte mit Kunst, Musik und Begegnungen

Ein Höhepunkt des Programms war der Artist Talk mit Miao Ying und Kurator Sergey Harutoonian. Im Gespräch standen Künstliche Intelligenz und digitale Bildwelten sowie deren Bedeutung für die künstlerische Praxis im Mittelpunkt.

Auch das weitere Programm lud zum Mitmachen und Entdecken ein: Im offenen Atelier konnten Kinder und Familien kreativ werden, während das neue Belvedere Game Future Traces neue Perspektiven auf Skulpturen, Architektur und Geschichte des Museums eröffnete. Im Blickle Kino präsentierten Studierende der Universität für angewandte Kunst Wien ihre Abschlussarbeiten, bevor ein Screening mit Live-Konzert von „Dirty Rain“ folgte.