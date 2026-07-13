Sommerfest im Belvedere 21 begeisterte mit Kunst, Musik und Begegnungen

Bei freiem Eintritt verwandelte sich das Belvedere 21 in einen lebendigen Treffpunkt für Kunst, Musik und Austausch. Ausstellungen, Workshops, Artist Talks und das Konzert von Mavi Phoenix sorgten für einen abwechslungsreichen Sommertag.
Kunst und Kultur den ganzen Tag
Am 10. Juli lud das Belvedere 21 zum traditionellen Sommerfest und bot von Nachmittag bis in die Nacht ein vielfältiges Programm für Besucher jeden Alters. Im Mittelpunkt standen die neu eröffneten Ausstellungen „Stellprobe. Sammlungszugänge der letzten Dekade“ in einem Display von Heimo Zobernig sowie „Miao Ying. Come, Sit, Stay.“, die im Rahmen von Führungen und einer Curator’s Tour näher vorgestellt wurden.
Gespräche über Kunst und digitale Welten
Ein Höhepunkt des Programms war der Artist Talk mit Miao Ying und Kurator Sergey Harutoonian. Im Gespräch standen Künstliche Intelligenz und digitale Bildwelten sowie deren Bedeutung für die künstlerische Praxis im Mittelpunkt.
Auch das weitere Programm lud zum Mitmachen und Entdecken ein: Im offenen Atelier konnten Kinder und Familien kreativ werden, während das neue Belvedere Game Future Traces neue Perspektiven auf Skulpturen, Architektur und Geschichte des Museums eröffnete. Im Blickle Kino präsentierten Studierende der Universität für angewandte Kunst Wien ihre Abschlussarbeiten, bevor ein Screening mit Live-Konzert von „Dirty Rain“ folgte.