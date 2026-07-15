Weißwein Guide Austria 2026 präsentiert die besten Weißweine des Landes

Mit der Präsentation des Weißwein Guide Austria 2026 wurden die herausragenden Weiß-, Rosé-, Orange- und Schaumweine Österreichs ausgezeichnet. Über 500 Weine fanden Eingang in das neue Standardwerk für Weinliebhaber und Gastronomie.
Auszeichnung für Österreichs beste Weißweine
Der neue Weißwein Guide Austria 2026 wurde präsentiert und bietet auf 308 Seiten einen umfassenden Überblick über die heimische Weißweinlandschaft. Das im medianet Verlag erschienene Nachschlagewerk vereint Bewertungen von mehr als 500 Weiß-, Rosé-, Orange- und Schaumweinen sowie alkoholfreien Produkten österreichischer Weingüter. Die Verkostung erfolgte durch ein Expertenteam unter der Leitung von Weinakademiker Johannes Fiala, unterstützt von Sommelier Adi Schmid.
Spitzenplätze für Hirtzberger und Kodolitsch
Als höchstbewerteter Wein des Guides wurde der Wachau DAC Riesling Smaragd Ried Steinporz 2025 vom Weingut Franz Hirtzberger aus Spitz mit 98,8 von 100 Punkten ausgezeichnet. Dahinter folgten der Sauvignon Blanc Ried Grubthal 2023 vom Weingut Muster.Gamlitz sowie der Chardonnay Ried Hiritsch Hube 2024 von Bernd Stelzl.
Den Titel „Weißweingut des Jahres“ sicherte sich das Weingut Kodolitsch aus der Südsteiermark. Auf den weiteren Plätzen folgten das Weingut Franz Hirtzberger sowie das Weingut Schloss Gobelsburg.
Schaumweingut des Jahres
Auch im Bereich Schaumwein wurden die besten Produzenten ausgezeichnet. Den Titel „Schaumweingut des Jahres“ verteidigte erneut das Weingut Zuschmann-Schöfmann aus dem Weinviertel. Dahinter reihten sich die Weingüter Schloss Gobelsburg und Steininger aus Langenlois ein.
Mit seiner aktuellen Ausgabe bestätigt der Weißwein Guide Austria einmal mehr seine Rolle als umfassendes Nachschlagewerk für Gastronomie, Fachpublikum und Weinliebhaber.