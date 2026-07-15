Weißwein Guide Austria 2026 präsentiert die besten Weißweine des Landes

Als höchstbewerteter Wein des Guides wurde der Wachau DAC Riesling Smaragd Ried Steinporz 2025 vom Weingut Franz Hirtzberger aus Spitz mit 98,8 von 100 Punkten ausgezeichnet. Dahinter folgten der Sauvignon Blanc Ried Grubthal 2023 vom Weingut Muster.Gamlitz sowie der Chardonnay Ried Hiritsch Hube 2024 von Bernd Stelzl.

Den Titel „Weißweingut des Jahres“ sicherte sich das Weingut Kodolitsch aus der Südsteiermark. Auf den weiteren Plätzen folgten das Weingut Franz Hirtzberger sowie das Weingut Schloss Gobelsburg.