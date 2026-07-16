Hotel Ayurveda Die Zeit feierlich eröffnet

Zur offiziellen Vorstellung begrüßten die Gastgeber zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medizin sowie Sport und Kultur. Unter den Ehrengästen befanden sich Landtagsabgeordneter Günter Leikam, St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer, Primar Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Walter Sabitzer von der Wirtschaftskammer Bezirksstelle St. Veit sowie Stiftspfarrer Msgr. Gerhard Christoph Kalidz, der das Haus feierlich segnete.

Auch Model und Schauspielerin Larissa Marolt, Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser sowie Ski-Olympiasieger Fritz Strobl nahmen an der Eröffnung teil.