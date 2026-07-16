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Hotel Ayurveda Die Zeit feierlich eröffnet

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Mit einer Pressekonferenz und zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Medizin, Sport und Kultur wurde das neue Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit an der Glan offiziell eröffnet. Das Haus setzt künftig auf authentisches Ayurveda und nachhaltige Gesundheitsvorsorge.

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Neues Gesundheitskonzept vorgestellt

Mit einer feierlichen Pressekonferenz präsentierten Familie Riedl und Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann am 15. Juli 2026 das neue Hotel Ayurveda Die Zeit. Nach umfassenden Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten wurde das ehemalige „Hotel Die Zeit“ vollständig nach den Prinzipien des Ayurveda neu gestaltet und bietet seit Anfang Juli einen Ort für authentische Ayurveda-Anwendungen und nachhaltige Lebensqualität im Herzen Kärntens.

Prominente Gäste bei der Eröffnung

Zur offiziellen Vorstellung begrüßten die Gastgeber zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medizin sowie Sport und Kultur. Unter den Ehrengästen befanden sich Landtagsabgeordneter Günter Leikam, St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer, Primar Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Walter Sabitzer von der Wirtschaftskammer Bezirksstelle St. Veit sowie Stiftspfarrer Msgr. Gerhard Christoph Kalidz, der das Haus feierlich segnete.

Auch Model und Schauspielerin Larissa Marolt, Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser sowie Ski-Olympiasieger Fritz Strobl nahmen an der Eröffnung teil.

Ayurveda zum Erleben

Bei einem Rundgang durch das neu gestaltete Haus erhielten die Gäste Einblicke in das Gesundheitskonzept. Willkommensdrinks und ayurvedische Spezialitäten rundeten den Eröffnungstag ab und vermittelten einen ersten Eindruck der Verbindung aus traditioneller Ayurveda-Lehre und moderner Hotellerie.

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