40 Jahre ASIFA Austria: Ausstellung „Bild für Bild“ feierlich eröffnet

Mit der Eröffnung der Ausstellung „Bild für Bild. ASIFA Austria von 1985 bis heute“ blickte das Künstlerhaus auf 40 Jahre ASIFA Austria zurück. Die Mitgliederausstellung widmet sich der Entwicklung des österreichischen Animationsfilms und zeigt die enge Verbindung von künstlerischer Animation und bildender Kunst.

Zur Eröffnung begrüßte Günther Oberhollenzer, künstlerischer Leiter der Künstlerhaus Vereinigung, die Gäste. Über die Geschichte von ASIFA Austria sprachen Gründungsmitglied Hubert Sielecki sowie Obmann Stefan Stratil. Medienhistoriker Florian Schmidlechner führte in die Ausstellung ein, während Sabine Groschup, Projektleiterin der Ausstellung, und Holger Lang das künstlerische Konzept und die beteiligten Positionen präsentierten.