40 Jahre ASIFA Austria: Ausstellung „Bild für Bild“ feierlich eröffnet

Mit der Ausstellung „Bild für Bild. ASIFA Austria von 1985 bis heute“ wurde im Künstlerhaus die Vielfalt des österreichischen Animationsfilms gefeiert. Die Vernissage würdigte vier Jahrzehnte künstlerischer Animation zwischen Film, bildender Kunst und neuen Technologien.
Vier Jahrzehnte österreichischer Animationsfilm
Mit der Eröffnung der Ausstellung „Bild für Bild. ASIFA Austria von 1985 bis heute“ blickte das Künstlerhaus auf 40 Jahre ASIFA Austria zurück. Die Mitgliederausstellung widmet sich der Entwicklung des österreichischen Animationsfilms und zeigt die enge Verbindung von künstlerischer Animation und bildender Kunst.
Zur Eröffnung begrüßte Günther Oberhollenzer, künstlerischer Leiter der Künstlerhaus Vereinigung, die Gäste. Über die Geschichte von ASIFA Austria sprachen Gründungsmitglied Hubert Sielecki sowie Obmann Stefan Stratil. Medienhistoriker Florian Schmidlechner führte in die Ausstellung ein, während Sabine Groschup, Projektleiterin der Ausstellung, und Holger Lang das künstlerische Konzept und die beteiligten Positionen präsentierten.
Von Maria Lassnig bis zur Gegenwart
Die Ausstellung zeichnet die Entwicklung der österreichischen Animationsfilmszene seit der Gründung von ASIFA Austria im Jahr 1985 nach. Ihren Ursprung hat die Vereinigung im von Maria Lassnig initiierten Studio für experimentellen Animationsfilm an der Universität für angewandte Kunst Wien, das unter der Leitung von Hubert Sielecki neue Wege zwischen Malerei, Film und Bewegung eröffnete.
Heute präsentiert die Ausstellung die große Bandbreite zeitgenössischer Animationskunst – von analogen und digitalen Verfahren bis hin zu Arbeiten mit Künstlicher Intelligenz – und macht sichtbar, wie sich die österreichische Animationsszene in den vergangenen vier Jahrzehnten entwickelt hat.
Große Vielfalt künstlerischer Positionen
Die Mitgliederausstellung vereint Werke zahlreicher Künstler und dokumentiert die Vielfalt der heimischen Animationsfilmszene. Präsentiert werden Arbeiten unterschiedlichster Techniken und Ausdrucksformen, die die Entwicklung des Mediums ebenso widerspiegeln wie seine Bedeutung an der Schnittstelle von Film, Kunst und neuen Technologien.
Mit der Ausstellung setzt ASIFA Austria ein sichtbares Zeichen für die künstlerische Vielfalt und Innovationskraft des österreichischen Animationsfilms und würdigt zugleich das 40-jährige Bestehen der Vereinigung.