Matt Damons Frau ging 2024 nach Hirn-OP zur Oscar-Party

Ein Hirnaneurysma ist eine krankhafte Ausbuchtung einer Arterie im Gehirn. Viele Hirnaneurysmen verursachen keine Beschwerden und bleiben ein Leben lang unbemerkt. Reißt ein Aneurysma jedoch, entsteht eine lebensbedrohliche Hirnblutung.

Bei den Oscars im März 2024 war Christopher Nolans Biopic "Oppenheimer" der große Gewinner des Abends. Auch Damon hatte eine Rolle in dem Film, nominiert war er selbst in dem Jahr nicht. Wie der Schauspieler schildert, ging es seiner Frau am Abend der Gala nach ihrer Operation erstmals wieder "gut genug, um aufzustehen, und sie hatte ihre Energie zurückgewonnen. Und sie hat mich überrascht, sich ein Kleid besorgt, und wir sind zur After-Party gegangen." Damon schließt: "Und es war verdammt heldenhaft von ihr, das zu tun, und wirklich bedeutungsvoll."

Damon hatte 2007 bereits eine wichtige Oscar-Gala verpasst, wie er erzählt. Wegen Dreharbeiten befand er sich zu der Zeit in Miami und sah dann vom Bett aus auf dem Fernseher, wie sein Film "Departed - Unter Feinden" einen Oscar nach dem anderen abräumte. Er habe sich damals zu seiner Frau gedreht und gesagt: "Mist, wir sollten dabei sein!", schildert Damon nun.

Der "Good Will Hunting"-Star und Barroso sind seit 2005 verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter.