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Matterhorn neu in Welt-Hitliste des geologischen Erbes

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Ikonischer Berg mit großem Bekanntheitsgrad
©Afp, APA, VINCENZO PINTO
Das Schweizer Matterhorn gehört neu zu den weltweit herausragendsten Stätten des geologischen Erbes. Die Internationale Union der Geowissenschaften (IUGS) baut seit 2022 in einem breit abgestützten Prozess eine Liste der weltweit bedeutenden und einzigartigen Geo-Erbe-Stätten auf, wie die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz mitteilte. Am Freitag wurde das Matterhorn in die Liste "IUGS Geological Heritage Sites" aufgenommen, die mittlerweile 300 Stätten umfasst.

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Den Antrag hatte die Schweizerische Geo-Erbe-Kommission der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) gestellt. Das ikonische Matterhorn gelte seit langem als "Idealberg", wird Jürg Meyer, Geologe, Bergführer und Mitglied der Schweizerischen Geo-Erbe-Kommission der SCNAT in einer Mitteilung zitiert. Der Tourismusmagnet mit seiner eindrücklichen und eleganten Form sei auch "geologisch einzigartig interessant".

Die äußere Form des Matterhorns sei während der letzten großen Eiszeiten durch die Gletschersysteme um den Berg herausgearbeitet worden. Davon zeugten die auf allen vier Seiten heute noch vorhandenen Gletscher-Reste, hieß es.

( S E R V I C E - Liste der IUGS Geological Heritage Sites: https://iugs-geoheritage.org/designations/ )

A picture taken on December 31, 2021 shows a view of the alpine ski resort of Breuil-Cervinia, with in background the Matterhorn mount (Monte Cervino), northwestern Italy. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

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