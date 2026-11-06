Matterhorn neu in Welt-Hitliste des geologischen Erbes

Den Antrag hatte die Schweizerische Geo-Erbe-Kommission der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) gestellt. Das ikonische Matterhorn gelte seit langem als "Idealberg", wird Jürg Meyer, Geologe, Bergführer und Mitglied der Schweizerischen Geo-Erbe-Kommission der SCNAT in einer Mitteilung zitiert. Der Tourismusmagnet mit seiner eindrücklichen und eleganten Form sei auch "geologisch einzigartig interessant".

Die äußere Form des Matterhorns sei während der letzten großen Eiszeiten durch die Gletschersysteme um den Berg herausgearbeitet worden. Davon zeugten die auf allen vier Seiten heute noch vorhandenen Gletscher-Reste, hieß es.

( S E R V I C E - Liste der IUGS Geological Heritage Sites: https://iugs-geoheritage.org/designations/ )