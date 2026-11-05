Kraken zwängen sich durch schmalste Löcher

Das Team hatte Gewöhnliche Kraken ( und Mexikanische Vieraugenkraken ( getestet. Als Maß diente jeweils der Abstand zwischen den Augen, der einen Hinweis auf die Größe der harten Knorpelkapsel liefert, die das Zentralnervensystem umschließt. Er betrug je nach Tier 15 bis 35 Millimeter, berichten die Forschenden im "Journal of Experimental Biology" (JEB).

Die Kraken bekamen in ihren Boxen Löcher als Fluchtmöglichkeit, die entweder bis zu fünf Millimeter kleiner oder fünf Millimeter größer waren als ihr jeweiliger Augenabstand. Das Team filmte die Versuche der Tiere. Zwei Strategien waren erkennbar: Gewöhnliche Kraken erkundeten beim größeren Loch die Öffnung mit einem Arm, dann zwängten sie weitere Arme hindurch, bis das Loch ausgefüllt war. Schließlich drückten sie mit den Armen, die bereits auf der anderen Seite waren, kräftig gegen die Wand um das Loch herum und zwängten so den Kopf, den Mantel und die restlichen ihrer insgesamt acht Arme durch die Öffnung.

Beim kleineren Loch zwängten die Kraken im letzten Schritt erst sämtliche Arme hindurch, bevor der Kopf und der Mantel folgten. Allerdings wurden nur drei Tiere getestet - die Ergebnisse ließen sich daher nicht verallgemeinern, so die Forschenden. Mexikanische Vieraugenkraken gingen beim größeren Loch identisch vor, das kleinere erkundeten sie hingegen gar nicht erst. Vier Tiere dieser Art wurden getestet.

Generell liefen nicht alle Versuche erfolgreich. "Fehlgeschlagene Versuche deuten darauf hin, dass Kraken möglicherweise nicht präzise einschätzen können, ob sie durch eine Öffnung passen", erläutern die Wissenschafter. Xin sieht einen potenziellen praktischen Nutzen der Erkenntnisse für das Design spezieller Softroboter, die etwa bei Such- oder Erkundungsmissionen zum Einsatz kommen könnten.