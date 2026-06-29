NEWS-Masterclass: Zu Gast bei Manfred Hebenstreit

Inspiration für seine Bildwelten findet Hebenstreit auf seinen Reisen. Dabei geht es ihm in seinen landschaftlichen Abstraktionen vor allem um eines: die Wiedergabe des Lichts. Um dem Flirren der afrikanischen Sonne in seinen jüngsten Kompositionen Einzug zu gewähren, nutzt er Aluminiumplatten als Bildträger. „Dass die Farbe darauf hält, gleicht Alchemie“, erzählt er von einem Geheimnis, das er nicht zu lüften gedenkt. Was er hingegen verrät ist, wo es ihn als nächstes hinzieht: „Obwohl der Vierkanter seit 2015 Lebensmittelpunkt ist“, holt er aus, „zieht es mich – immer dann, wenn das innere Vibrieren wieder stärker wird – an entlegene Orte.“ Während die letzten Reisen gen Süden führten, soll es demnächst Richtung Norden gehen. Eine Abwechslung, die es brauche, um sich künstlerisch zu einem gewissen Grad neu zu erfinden. So eröffnet der Einblick in Hebenstreits Schaffen Ausblicke in alle Welt.

Dem Artist-Talk mit NEWS Kunstredakteur Patrick Schuster folgte mit lokalen Köstlichkeiten schließlich ein kulinarischer Ausklang des Nachmittags – teils sogar aus dem eigenen Garten.