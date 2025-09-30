Manfred Hebenstreit, der Reisende

„Irgendwann muss man eben auch mal sesshaft werden“, erzählt Manfred Hebenstreit fast wehmütig vom Ende seines Nomadendaseins. Über 30 Jahre lang frönten der Künstler und seine Frau Billa – mit der er gemeinsam den Kometor realisierte – der Weltenbummelei. Der einzige Grund, der diese fortwährende Reise zwischen Amerika, Australien und Andalusien zu beenden imstande war, ist heute 25 Jahre alt. „Wenn erst einmal ein Kind da ist, braucht es irgendwann Beständigkeit – eine Konstante, einen Lebensmittelpunkt.“

Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des oberösterreichischen Hausruckviertels, erstreckt sich einen Steinwurf von der deutschen Grenze entfernt das Naturschutzgebiet „Koaserin“ – hier, unweit seiner einstigen Heimat, dem Innviertel, scheint die gesuchte Konstante gefunden. Seit 2015 ist der stattliche Vierkanthof inmitten der weitläufigen Sumpflandschaft Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens des gebürtigen Oberösterreichers. Vom Zahn der Zeit, der hier über Jahrzehnte des Leerstands stetig nagte, ist nach aufwendiger Revitalisierung nichts mehr zu spüren. Die umliegende Natur, die in der einstigen Ruine ungehindert Einzug hielt, wurde erfolgreich zurück nach draußen gedrängt. Im Innenraum ist sie als Leitmotiv bloß noch auf den imposanten Bildträgern in Form Hebenstreit’scher Abstraktion zu erahnen: Denn wo im Vierkanter einst das Vieh stallte, geben heute großformatige Arbeiten Einblick in sein künstlerisches Schaffen und damit Ausblick in fremde Welten – „irgendwo zwischen Himmel und Erde“, beruft er sich auf seine neueste Serie. Und obwohl das beschauliche Örtchen Peuerbach bereits seit einer Dekade Epizentrum des künstlerischen Bebens Hebenstreits sein mag, reichen dessen Ausläufer nach wie vor bis in alle Welt.