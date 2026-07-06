Die Madonna-Frage: Warum Männer Legenden und Frauen Probleme sind

Drei Jahre nachdem die Welt sie beinahe verloren hätte, kehrt Madonna an den Ort zurück, der sinnbildlich für ihre Karriere steht. Diese markanteste Bühne für westliche Popkultur liegt in ihrer liebsten Wahlheimat New York: Am Times Square öffnet sich Anfang Juni die Fassade eines Wolkenkratzers. Die Hauswand wird zur Bühne. Im pinkfarbenen Korsett und silbernen Stiefeln singt Madonna Songs ihres neuen Albums „Confessions on a Dancefloor: Part II“, ihr erstes Studioalbums seit sieben Jahren. Die monumentalen LED-Flächen der umliegenden Gebäude werden Teil der Inszenierung. Für 15 Minuten gehört ihr einer der sichtbarsten Orte der Welt.

Klotzen, nicht kleckern, wie es die Popkultur gebietet. Ein Spektakel für die Geschichtsbücher, das nicht zufällig zum Auftakt des Pride Month inszeniert wird. Das Datum betont, dass hier eine der wichtigsten Verbündeten der LGBTQ+-­Community den Verkehr zum Stillstand bringt. Sie tut es als Künstlerin, die mit 67 Jahren wie eh und je entscheidet, wie Öffentlichkeit aussieht.

Das neue Album versteht sich als Manifest. „Confessions on a Dancefloor: Part II“ erzählt von Selbstermächtigung in einer düsteren Gegenwart. „I Feel So Free“ handelt davon, gesellschaftliche Rollen abzustreifen. Die Tanzfläche beschreibt Madonna als einen rituellen Ort, „an dem Bewegung die Sprache ersetzt“ und Menschen sich „als Gemeinschaft erleben“, „wie seit Tausenden von Jahren“. Es geht um Heilung nach Verlusten, um das Weiterleben nach Krisen, um familiäre Trauer – um Madonnas Bruder Christopher und ihre Stiefmutter – und um Nähe. Auf „The Test“ singt Tochter Lourdes mit ihrer Mutter.

Man könnte diese positive Kraft feiern, diese Beharrlichkeit.