Das beste Kulturprogramm für den Sommer

17. Juli bis 30. August Markus Hinterhäusers letztes Programm! Bizets „Carmen“ mit Asmik Grigorian, Messiaens „Saint François d’Assise“ in der Regie von Romeo Castellucci, dirigiert von Maxim Pascal, Mozarts „Così fan tutte“ mit Elsa Dreisig und Bogdan Volkov unter Joana Mallwitz: Solch eine Handschrift kann man den Festspielen künftig nur wünschen. Hinterhäuser hat auch das Schauspiel übernommmen. Hier sieht man Uraufführungen der Nobelpreisträger Elfriede Jelinek und Peter Handke sowie Ulrich Rasches Neuinszenierung von Goethes „Faust“ mit Valery Tscheplanowa als Mephisto. Philipp Hochmair kehrt als Jedermann zurück. Roxane Durane ist seine Buhlschaft.