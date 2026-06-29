Das beste Kulturprogramm für den Sommer

2026 wird Österreich zur Bühne für ein Kulturprogramm, das das Land in seiner ganzen Vielfalt zeigt: mit Kunst, Musik, Theater und neuen Perspektiven aus allen Regionen.
von
Vorarlberg
Bregenz I Festspiele
22. Juli bis 23. August 2026 Damiano Michieletto inszeniert die Neuproduktion von Verdis „La Traviata“ auf der Seebühne. Yuval Sharon setzt Leoš Janáčeks Oper„Die Ausflüge des Herrn Brouček“ im Festspielhaus in Szene. „Der eingebildete Kranke“ von Molière, inszeniert von Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann, ist im Theater am Kornmarkt zu sehen.
Tirol
Innsbruck I Festwochen Alter Musik
24. Juli bis 30. August Für die 50. Ausgabe rekonstruierte der Intendant und Dirigent Ottavio Dantone Antonio Cestis monumentale Oper „Il Pomo d’Oro“. Fabio Ceresa setzt das achtstündige Werk im Tiroler Landestheater in Szene. Weitere Höhepunkte versprechen der Cembalo-Virtuose Jean Rondeau (20. 8.) und René Jacobs mit dem Freiburger Barockorchester (22. 8.).
Erl I Festspiele
2. bis 26. Juli „Der Fliegende Holländer“ von Wagner in einer Neuproduktion mit Christopher Maltman in der Titelrolle, inszeniert von Josef E. Köpplinger, dirigiert von Asher Fish. Dazu die Kombination von Hector Berlioz’ „Cleopatre“ und Puccinis „Suor Angelica“. Regisseurin Deborah Warner und Dirigent Edward Gardner rücken das zweite Jahr von Jonas Kaufmanns Intendanz ins berechtigte Interesse der Klassikwelt.
Telfs I Volksschauspiele
4. Juli bis 29. August Felix Mitterer setzt für den Intendanten Gregor Bloéb das Tiroler Geschichtsprojekt „Verkaufte Heimat“ fort. „Feuernacht“ bezieht sich auf die Sprengung von Strommasten im Jahr 1961, als die deutschsprachigen Südtiroler gewaltsam gegen die italienische Zentralregierung aufbegehrten. Herbert Pixner hat dafür die Musik komponiert.
Salzburg
Salzburg I Festspiele
17. Juli bis 30. August Markus Hinterhäusers letztes Programm! Bizets „Carmen“ mit Asmik Grigorian, Messiaens „Saint François d’Assise“ in der Regie von Romeo Castellucci, dirigiert von Maxim Pascal, Mozarts „Così fan tutte“ mit Elsa Dreisig und Bogdan Volkov unter Joana Mallwitz: Solch eine Handschrift kann man den Festspielen künftig nur wünschen. Hinterhäuser hat auch das Schauspiel übernommmen. Hier sieht man Uraufführungen der Nobelpreisträger Elfriede Jelinek und Peter Handke sowie Ulrich Rasches Neuinszenierung von Goethes „Faust“ mit Valery Tscheplanowa als Mephisto. Philipp Hochmair kehrt als Jedermann zurück. Roxane Durane ist seine Buhlschaft.
St. Leonhard I Musiksommer
16. Juli bis 27. August Unter der Schirmherrschaft von Klaus Albrecht Schröder sind vielversprechende Konzerte programmiert: der CelloVirtuose Matthias Bartholomey führt mit Vahid KhademMissagh und dem Ensemble Allegro Vivo Werke von Haydn und Tschaikowsky auf, erlebenswert auch die Bläser des Bayerischen Rundfunkorchesters. Philipp Hochmair verwandelt Stifters „Hagestolz“ in Musik und Energie.
Kärnten
Spittal an der Donau I Komödienspiele Porcia
3. Juli bis 23. August „Der Gefoppte“ von Georges Feydeau in einer Fassung von H.C. Artmann und Herbert Wochinz eröffnet. Für das jüngste Publikum kommen „Die Bremer Stadtmusikanten“.
Ossiach/Villach I Carinthischer Sommer
2. Juli bis 2. August Das ORF Radio-Symphonieorchester und sein Chefdirigent Markus Poschner eröffnen mit Charles Koechlins „Persische Stunden“.
Steiermark
Graz I Styriarte
26. Juni bis 26. Juli An den Gründer Nikolaus Harnoncourt erinnert heute nichts mehr. Dirigentin Elisabeth Fuchs zollt den Beatles Tribut (19. 7.), Patrick Hahn führt mit dem FestspielOrchester „Die Schöpfung“ von Haydn und Mei-Ann Chen Gustav Mahlers „Zweite“ mit dem Styriarte Youth Orchestra auf. Miriam Kutrowatz und Maria Hegele sind hier die Solistinnen.
Oberösterreich
Gmunden I Salzkammergut-Festwochen
2. Juli bis 6. September Intendantin Karin Bergmann ist zu den Salzburger Festspielen gewechselt. In ihrem letzten Gmundner Sommer geben Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann den Takt vor. David Bösch inszeniert in Koproduktion mir dem Linzer Landestheater Bernhards „Elisabeth II“, Sven-Eric Bechtolf spielt! Petra Morzé, Michael Maertens, Johanna Wokalek und Markus Meyer würdigen Bachmann mit Lesungen.
Steyr I Musikfestival
23. Juli bis 8. August „Hair“, das erste Rockmusical der Musikgeschichte, spiegelt die Protestkultur der 60er-Jahre wider. Intendant Karl-Michael Ebner setzt diesen Sommer auf den Klassiker. Susanne Sommer führt Regie, Andreas Brencic dirigiert. James Park ist Teil des vielversprechenden jungen Ensembles.
Niederösterreich
Reichenau I Theater
1. Juli bis 2. August Seit 100 Jahren wird in Reichenau an der Rax Sommertheater gespielt Intendantin Maria Happel begeht das Jubiläum mit einem starken Programm: Nils Strunk und Lukas Schrenk eröffnen mit „Fledermaus“, Philipp Hauß Inszeniert Tolstois „Krieg und Frieden“ im Südbahnhotel, Alexandra Liedtke setzt „Die Legende vom heiligen Trinker“ von Joseph Roth mit Joseph Lorenz in Szene. Schnitzlers „Reigen“, Stefan Zweigs „Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau“ und „Der kleine Prinz“ von Saint-Exupéry für die Jüngsten komplettieren das Programm.
Reichenau, Schloss Wartholz I Musik und Film
6. Juli bis 28. August Intendantin Stefanie Pauker bespielt das Schloss das ganze Jahr über mit Konzerten. Im Juli und August verwandelt sie den Park in ein Freiluft-Kino. In diesem Jahr mit einem Schwerpunkt zu Marilyn Monroe.
Gars am Kamp I Oper
11. Juli bis 1. August Staatsopernsänger Clemens Unterreiner zeigt im dritten Sommer seiner Intendanz Puccinis „Madama Butterfly“. Regie: Matthias von Stegmann. Dirigent: Karsten Januschke. Kristiane Kaiser singt alternierend mit Eugenia Dushina die Cio-Cio-San.
Gutenstein I Raimundspiele
17. Juli bis 9. August Lea Dalfen setzt Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ mit Andreas Patton als Rappelkopf und Elisa Seydel als Alpenkönig in Szene.
Klosterneuburg I Oper
9. Juli bis 5. August Peter Edelmann zeigt im zweiten Jahr seiner Intendanz Saint-Saëns’ „Samson und Dalila“ mit Karina Flores und Margarita Gritskova alternierend als Dalila und Kristian Bendedikt als Samson. Thomas Rösner dirigiert das neugegründete Festspielorchester.
Langenlois I Operette
23. Juli bis 8. August Florian Hurler inszeniert Jerry Hermans „Hello Dolly“ mit Verena Scheitz, Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz spielt mit.
Perchtoldsdorf I Theater
2. Juli bis 1 August Intendant Alexander Kubelka zeigt Charles de Costers „Till Eulenspiegel“ mit Fabian Krüger.
Grafenegg I Klassikfestival
14. August bis 6. September Ein Monat vor Festivalbeginn gastiert Elīna Garanča mit ihrem Sommerkonzert „Klassik unter Sternen“ im Wolkenturm (3. 7.). Der Gründer, ehemalige Intendant und Weltpianist Rudolf Buchbinder eröffnet mit dem Philharmonia Orchestra London unter Cristian Măcelaru. Auf dem Programm: Beethovens „Chor-Fantasie“ und Orffs „Carmina Burana“ mit Nikola Hllebrand u. a.
Haag I Theatersommer
1. Juli bis 8. August „Der Geizige“ von Molière mit Gerti Drassl, Intendant Christian Dolezal u. a. Regie: Leander Haußmann
Melk I Sommerfestspiele
bis 15. August Jérôme Junod generierte für die Wachau-Arena in Melk aus George Orwells Roman „1984“ das Stück „Das Ministerium der Wahrheit“. Alexander Hauer inszeniert mit Isabella Knöll, Thomas Frank, Aaron Karl u. a.
Rosenburg I Sommernachtskomödie
24. Juni bis 9. August Legendär ist Billy Wilders Verfilmung unter dem Titel „Manche mögen’s heiß“. Intendantin Nina Blum zeigt nun das Original, Robert Thoerens und Michael Logans „Sugar“, mit Adriana Zartl, Johannes Terne u. a. Regie: Marcus Ganser
Semmering I Kultursommer
2. Juli bis 6. September Caroline Peters eröffnet Florian Krumpöcks Festival mit Sibylle Luigs Auftragswerk „Das Prinzip der Unlustvermeidung“. 70 Höchstkaräterproduktionen im Hotel Panhans folgen.
Retz I Festival „Offene Grenzen“
10. bis 26. Juli Hartmut Schörghofer inszeniert Alessandro Scarlattis Oratorium „Judith und Holofernes“. Luca De Marchi leitet das Originalklang-Ensemble Continuum Wien.
Litschau I Musik und Theater
7. bis 16. August Intendant Zeno Stanek und seine künstlerische Leiterin Julia Stemberger versorgen das nördliche Waldviertel mit ungewöhnlichen Theaterformen.
Burgenland
Kobersdorf I Theater
30. Juni bis 26. Juli Claus Tröger inszeniert Michael Frayns Gaunerkomödie „Der nackte Wahnsinn“ mit Jo Bertl, Jens Claßen und Intendant Wolfgang Böck.
St. Margarethen I Opernfestspiele
15. Juli bis 22. August Puccinis „Tosca“ mit Leah Crocetto in der Titelrolle. Thaddeus Strassberger inszeniert, Valerio Galli dirigiert.
Mörbisch I Musical
16. Juli bis 22. August „Ein Käfig voller Narren“ von Jerry Herman mit Intendant Alfons Haider als Zaza.
Wien
Impulstanz
9. Juli bis 9. August Die Besten aus der Welt des Tanzes holt Karl Regensburger nach Wien. Anne Teresa De Keersmaeker, Chris Haring, seine Truppe Liquid Loft u. a. kommen.
Theater im Park
bis 17. September Michael Niavarani nimmt bei seinem Festival im Belvederepark seine Bearbeitung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ wieder auf, spielt selbst und versorgt das sommerliche Wien mit Hochkarätigem. Jonas Kaufmann, Joachim Meyerhoff, Michael Köhlmeier im Duo mit Toni Innauer sind Teil des erstklassig besetzten Programms.
Wiener Opernsummer
1. bis 18. Juli Intendant Jōji Hattori zeigt auf dem Gelände des Wiener Eislaufvereins Bizets „Carmen“. Dominik am ZehnhoffSöns inszeniert. Kabarettist Hosea Ratschiller fungiert als Erzähler.