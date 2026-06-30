Stefan Herheim: „Was auf dem Spiel steht, muss als Kulturkampf begriffen werden“

So hatte sich der renommierte norwegische Regisseur Stefan Herheim, heute 56, die Ereignisse nicht vorgestellt, als er mit der Leitung des Theaters an der Wien betraut wurde. 2022 sollte er seine Intendanz im renoviertem Juwel eröffnen, doch bespielte er verzögerungshalber zwei Jahre den Betonkobel im Museumsquartier.

Und jetzt ist Wiens Kultur klamm: Der städtische Konzern VBW schließt Herheim die Zweitbühne in der Kammeroper. Angeblich bloß renovierungshalber, doch im Interview sieht der Intendant keine Hoffnung auf Wiederbespielung. Und die Salzburger Festspiele, für deren Intendanz er seit Monaten genannt wird, haben kein Interesse gezeigt. Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen.

Herr Herheim, wie geht es Ihnen, wie geht es dem Haus? Mittelprächtig oder eher verheerend?

Es war nicht ohne, was wir in der letzten Spielzeit durchgemacht haben. Sich von langjährigen und geschätzten Mitarbeiter:innen trennen zu müssen und eine einzigartige, sehr erfolgreiche Spielstätte kurzerhand zu schließen, ist ein regelrechter Albtraum. Und die grundsätzliche Planungsunsicherheit belastet natürlich den gesamten Betrieb. Zugleich hatten wir eine höchst erfolgreiche Spielzeit, in der wir als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet wurden.

Wie viele mussten Sie kündigen?

Allein in der Opernintendanz gehen wir von 20 auf 15 runter. Das Budget für 2026 wurde um fünf Millionen gekürzt und die gestiegenen Kosten machen noch einmal so viel aus. Die Oper ist von den Sparmaßnahmen stärker betroffen als das Musical, und da der Rückzug aus der Kammeroper das Defizit nicht deckt, sinkt die gesamte Anzahl der Premieren um die Hälfte.

Die Kammeroper wurde gesperrt, das Musical behält aber seine beiden Häuser, nicht?

Zur Konsolidierung der VBW hat die Geschäftsführung beschlossen, bei der kommerzielleren Sparte die Anzahl an Vorstellungen aufzustocken. Selbst eine ausverkaufte Oper wird immer von Subventionen abhängig sein. Durch die Umwegrentabilität ist sie trotzdem ein höchst lukratives und nachhaltiges Geschäft für eine Stadt wie Wien und eben nicht nur eine Investition in kulturelle Werte. Dies findet aber leider kaum Beachtung.

Braucht denn das Musical in den zu kleinen Häusern keine Zuschüsse?

Beim Musical geht es um eine Investition in Long-Run-Serien, die ein weit größeres Einnahmepotenzial haben, jedoch mit weit höheren Risiken verbunden. Hier nehmen die Zuschüsse etwas Druck raus bei der Frage, wie lange sich eine Produktion gut verkaufen muss.