Fabian Krüger: „Wir brauchen heute Narren“

Das Gespräch wendet sich dem Anlass zu, der Bühnenadaption von Charles de Costers flämischem Nationalepos. Daniel Kehlmann charakterisierte im News-Interview für seinen ­Roman „Tyll“ diese Figur so: „Till ist eine Symbolfigur, ohne dass man genau sagen könnte, wofür. So unabhängig ist er, so unbeugsam! Wenn er für die Kunst steht, dann jedenfalls nicht für deren pädagogische, gesellschaftstaugliche Seite, sondern für das anarchische und gefährliche Element, das sie immer auch hat.“

Erinnert uns das nicht an die aktuelle Malaise theatraler Hirnüberlast? Krüger: „Das deutsche Theater tut sich heute schwer. Es hatte immer das Bedürfnis, seine ­ ­Väter zu töten. Es gibt keinen Zugang mehr zu einer Tradition, denn die, meint man, sei bieder. Dabei ist sie absolut ­essenziell.“

Und zum großen Ganzen: „Wir brauchen heute solche Narren wie Till. Das Narrentum muss wichtiger für uns werden, damit nicht immer nur die Ideen der Bereicherung, des materiellen Glücks, des Erfolgs vorherrschen.“

Und Narren sprechen bekanntlich immer die Wahrheit.