Reinsperger und Wendelin: Wenn in „König Ubu“ die Kindermonster regieren

Da musste Meyerhoff einen Monat vor der Premiere die Produktion aufgrund gesundheitlicher Probleme verlassen. „Dies ist für mich eine harte Entscheidung, da die Proben mit Stefan Bachmann großartig waren. Doch ich muss mich der Tatsache stellen, momentan nicht so arbeiten zu können, wie ich es für mich brauche und wie es eine solch vehemente Rolle erfordert. Ich bedauere dies sehr“, wird er in einer Aussendung des Burgtheaters zitiert „Das war ein ziemlicher Schock. Da sitzt man dann einfach da und fragt sich, was jetzt?“, blickt Stefanie Reinsperger zurück. Das Ensemble hatte an einem Freitag im September von der Kalamität erfahren. Am Sonntag kam die lapidare Nachricht: Reinsperger werde den König Ubu übernehmen, Sebastian Wendelin als Mutter Ubu einsteigen.

„Eine Herausforderung“ nennt Stefanie Reinsperger die Situation beim Namen. „Das Stück spielt sich ja nicht von alleine. Aber ich wusste, wenn so eine 180-Grad-Drehung überhaupt mit irgendjemandem möglich ist, dann nur mit einem Kollegen wie ihm“, kommt sie auf den Kollegen. „Wenn er beginnt, etwas anzubieten, bin ich mit ihm schon auf dem Weg. Wir haben uns da reingeworfen, als gäbe es kein Morgen.“ Einen gewissen Abschiedsschmerz von der Mutter Ubu habe sie dennoch verspürt. Aber um über etwas wie den Tausch der Geschlechter nachzudenken, fehlte schlicht die Zeit. Zumal das heute am Theater nichts Ungewöhnliches ist.