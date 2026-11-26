Dabei darf die Genesis des Verhängnisses nicht aus den Augen verloren werden. Zum Beispiel wurde das Volkstheater von Kay Voges, einer der Fehlbesetzungen der Kulturstadträtin Kaup-Hasler, leergespielt. Nachfolger Jan Philipp Gloger müht sich nicht ohne Erfolg mit den Aufräumungsarbeiten, in die ihm jetzt mit den Genagelten gegrätscht wird.

Die Festwochen verlieren elf Prozent, darüber kann man meines Erachtens diskutieren: Denn zwar hatte auch der gewinnende Rabiatnik Milo Rau das Wirken eines von Kaup-Hasler bestellten untauglichen Vorgängers in Schach zu halten. Das ist gelungen, es kommt viel neues Publikum. Dafür ist das kunstsinnige alte flächendeckend vertrieben.

Raus Vertragsverlängerung wird demnächst zu entscheiden sein. Er soll bleiben, doch ist die Hälfte seines Budgets verbindlich einem professionellen Hochkulturdramaturgen zu überlassen. Der rechnet sich leicht beim Wegfall von zwei, drei „Tribunalen“ und anderem Schwafel-Agitprop.