Heinz Sichrovsky©Matt Observe
NEWS-Kulturchef Heinz Sichrovsky über die radikale Kürzung des Wiener Kulturbudgets.
Die Stadt Wien kürzt ihr Kulturbudget um 31 Millionen. Die identitätsstiftenden Institute Josefstadt und Volkstheater verlieren je acht Prozent, noch um drei mehr, als der Bund ihnen wegnimmt. Das Theater an der Wien ist schon beschädigt. Auch die Vorzeige-Institutionen Symphoniker, ImpulsTanz-Festival, Wien modern und Viennale werden schwer gekürzt, ebenso der Filmfonds, was einer weiteren See von Plagen die Schleusen öffnet.
Preise und Stipendien werden ausgesetzt, eine fatale Maßnahme im Umgang mit denen, die auf dem Weg zur Exzellenz die schützende Hand einer verantwortungsvollen Verwaltung brauchen. All das soll sich mindestens zwei Jahre lang nicht ändern.
Kaup-Haslers Fehlbesetzungen als Genesis
Dabei darf die Genesis des Verhängnisses nicht aus den Augen verloren werden. Zum Beispiel wurde das Volkstheater von Kay Voges, einer der Fehlbesetzungen der Kulturstadträtin Kaup-Hasler, leergespielt. Nachfolger Jan Philipp Gloger müht sich nicht ohne Erfolg mit den Aufräumungsarbeiten, in die ihm jetzt mit den Genagelten gegrätscht wird.
Die Festwochen verlieren elf Prozent, darüber kann man meines Erachtens diskutieren: Denn zwar hatte auch der gewinnende Rabiatnik Milo Rau das Wirken eines von Kaup-Hasler bestellten untauglichen Vorgängers in Schach zu halten. Das ist gelungen, es kommt viel neues Publikum. Dafür ist das kunstsinnige alte flächendeckend vertrieben.
Raus Vertragsverlängerung wird demnächst zu entscheiden sein. Er soll bleiben, doch ist die Hälfte seines Budgets verbindlich einem professionellen Hochkulturdramaturgen zu überlassen. Der rechnet sich leicht beim Wegfall von zwei, drei „Tribunalen“ und anderem Schwafel-Agitprop.
Wie konnte es soweit kommen?
Wie es mit dem Kulturbudget so weit kommen konnte, ist mir ein Rätsel: Der marginale Kulturaufschlag von 5,80 Euro zum ORF-Beitrag wurde in Wien 2023 abgeschafft. Sogar die blaue Steiermark hat diese Maßnahme soeben auf Ende 2028 verschoben!
Auch die grundvernünftige Idee, den Tourismus mit einem Euro Kulturtaxe zu belasten, habe der Bund bei Androhung des Rückzugs aus der Ko-Finanzierung unterbunden, klagt die Stadträtin. Aha, und den Kunstvizekanzler Babler hat der Klassenfeind geschickt?
Realitätsferne, Ideologie-getrieben Projekte absagen
Ob ich mich um den „Wiener Kultursommer“ grämen soll, weiß ich nicht recht, aufgefallen ist er mir nicht. Auch der Hilferuf des „Wiener Porn Film Festivals“ hat mein rechtes Ohr schon verlassen, kaum dass er das linke betreten hatte.
Aber es ist an der Zeit, realitätsferne, bloßer ideologischer Befriedigung dienliche Projekte abzusagen. Etwa den wachsenden Druck auf bettelarme Kleinstunternehmen, das „Fair Pay“-Prinzip umzusetzen: Da sollen diejenigen, die nichts haben, ihr Personal auch noch anstellen. Sie müssen dann zusperren, es soll aber Schauspieler geben, die lieber unter prekären Verhältnissen auftreten, weil sie ihren Beruf lieben. Statt beim AMS auf den Sieg der Gerechtigkeit anzustoßen.
PS: Ich vertraue nach wie vor dem Kulturmenschen Michael Ludwig, dem Ungeist ex cathedra ein Ende zu setzen.