Am 19. November feierte die Retrospektive des Künstlers Franz Grabmayr (1927-2015) in der Stadtgalerie Klagenfurt Vernissage. Die Ausstellung ist mehr als ein „Heimspiel“: Anlässlich des 100. Geburtstags ist es die bis dato größte ihrer Art.
Luftlinie sind es von der Stadtgalerie Klagenfurt zum Pfaffenberg im Mölltal nicht einmal 90 Kilometer. Dort oben, in der Gemeinde Obervellach, erblickte Franz Grabmayr vor knapp 100 Jahren das Licht der Welt – in einem Bahnwärterhäuschen vor einem Tunnel inmitten der Gebirgswelt der Hohen Tauern. Ein Umstand von eklatanter Wichtigkeit: Er markiert den Beginn eines Lebens, das darauf ausgerichtet bleiben soll, mit dem Allernotwendigsten auszukommen. Denn in all der Kargheit und Entbehrungen – die sein Heranwachsen abseits von funktionierender Elektrizität und fließend Wasser begleiten, aber nie als solche empfunden werden – wird Grabmayr künftig seine künstlerische Kraft suchen. Und finden.
Obwohl er Kärnten früh verlässt und nach Wien geht, um während seiner Lehrtätigkeit an der Akademie zu studieren und – mit dem Rückhalt seiner Frau Ingrid – letztlich doch noch Künstler zu werden, bleibt die tiefe Verbundenheit zur Heimat zeitlebens bestehen. Schließlich rührt Grabmayrs unersättliche Sehnsucht nach der Natur genau daher: Wann immer es die Witterung erlaubte, malte Grabmayr – mehrheitlich im Waldviertel, seltener in Kärnten – en plein air und unmittelbar vor seinen Naturmotiven.
Heimspiel in Kärnten
Nun kehrt der Ausnahmekünstler, der in der öffentlichen Wahrnehmung die Kärntner Landegrenzen bereits früh überwunden hat, in seine Heimat zurück: Bis 31. Jänner 2027 zeigt die Stadtgalerie Klagenfurt eine umfassende Retrospektive. „Alles Farbe“ – treffender ließe sich ein derart gegensätzliches Lebenswerk wohl nicht in Worte fassen. Und der Titel der großangelegten Werkschau hält, was er verspricht: Über 50 singuläre Ölbilder – in denen Grabmayr die Farbe ihrer rein koloristischen Zweckdienlichkeit entbindet und sie zur Darstellung seiner naturverbundenen Motive kiloweise auf den Bildträger bannt – stehen knapp 50 „Tanzblättern“ gegenüber. Mehrheitlich farbexpressiv, gestisch und mit visueller Leichtigkeit transformiert er darin die Dynamik des Tanzes auf Papier. Für den 2015 verstorbenen Materialkünstler ist die Ausstellung mehr als ein Heimspiel: „Die Retrospektive ist die bis dato größte ihrer Art“, freut sich Grabmayr Estate CEO Jakob Grabmayr.