Luftlinie sind es von der Stadtgalerie Klagenfurt zum Pfaffenberg im Mölltal nicht einmal 90 Kilometer. Dort oben, in der Gemeinde Obervellach, erblickte Franz Grabmayr vor knapp 100 Jahren das Licht der Welt – in einem Bahnwärterhäuschen vor einem Tunnel inmitten der Gebirgswelt der Hohen Tauern. Ein Umstand von eklatanter Wichtigkeit: Er markiert den Beginn eines Lebens, das darauf ausgerichtet bleiben soll, mit dem Allernotwendigsten auszukommen. Denn in all der Kargheit und Entbehrungen – die sein Heranwachsen abseits von funktionierender Elektrizität und fließend Wasser begleiten, aber nie als solche empfunden werden – wird Grabmayr künftig seine künstlerische Kraft suchen. Und finden.

Obwohl er Kärnten früh verlässt und nach Wien geht, um während seiner Lehrtätigkeit an der Akademie zu studieren und – mit dem Rückhalt seiner Frau Ingrid – letztlich doch noch Künstler zu werden, bleibt die tiefe Verbundenheit zur Heimat zeitlebens bestehen. Schließlich rührt Grabmayrs unersättliche Sehnsucht nach der Natur genau daher: Wann immer es die Witterung erlaubte, malte Grabmayr – mehrheitlich im Waldviertel, seltener in Kärnten – en plein air und unmittelbar vor seinen Naturmotiven.