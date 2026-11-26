Die angekündigten Einsparungen von 31 Millionen Euro stoßen auf wenig Verständnis. Während Theater um ihre Budgets kämpfen, warnen Opposition und Kulturschaffende vor langfristigen Folgen für die Kulturstadt Wien.
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31 Millionen Euro muss das Kulturressort der Stadt Wien im Budget 2027 einsparen; neben der Aussetzung der Klima Biennale und der Einstellung des Kultursommers müssen Institutionen wie die Wiener Festwochen, ImPulsTanz sowie das Volkstheater, das Theater in der Josefstadt oder das Theater in der Jugend mit empfindlich weniger Subventionen auskommen. Kurz nach der Bekanntgabe der Einsparungen durch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) gehen die Wogen hoch.
Klare Worte fand man etwa im Volkstheater: Direktor Jan Philipp Gloger zeigte „bei allem Wissen um die schwierige finanzielle Situation von Bund und Stadt“ wenig Verständnis für das Ausmaß der Einsparungen und die Kurzfristigkeit, mit der das Haus nun darauf reagieren müsse. Die Kürzungen in Höhe von fünf Prozent seitens des Bundes und nunmehr auch acht Prozent der Stadt Wien entsprechen einer Gesamtsumme von 1,396 Mio. Euro.
Gloger sorgt sich um gesellschaftliche Auswirkungen
„In meinem ersten Jahr am Volkstheater ist es uns gelungen, weit über Wien hinaus Aufmerksamkeit zu erregen und gleichzeitig deutlich mehr Menschen ins Theater zu bringen“, so Gloger in einer Aussendung. Die Zahl der Besucher auf der großen Bühne sei um 19 Prozent und im Volkstheater in den Bezirken um 24 Prozent gestiegen, die Kartenerlöse fielen um zwölf Prozent höher aus als in der Vorsaison.
„Wie wir diesen Weg über die gut gesicherte laufende Spielzeit hinaus mit deutlich weniger Geld fortsetzen sollen, dafür fehlt mir selbst als Künstler gerade die Fantasie“, hielt Gloger fest. Auch die gesellschaftlichen Auswirkungen seien fatal: „In einer immer weiter auseinanderdriftenden Gesellschaft brauchen wir kaum etwas so dringend wie unmittelbare Nähe, bedingungsloses Zuhören, digitale Abstinenz, Sprech- und Debattenkultur.“
Aufsichtsratssitzung und Betriebsversammlung in der Josefstadt
Keinen Spielraum, um die Kürzungen von 1,5 Mio. Euro im laufenden Betrieb aufzufangen, sieht Marie Rötzer, seit Beginn der Saison Direktorin des Theaters in der Josefstadt, mit Verweis auf den bereits absolvierten Reformprozess in der Saison 2022/23.
Welche strukturellen Maßnahmen nun notwendig sein werden, will sie gemeinsam mit dem Aufsichtsrat in einer kurzfristig einzuberufenden Sitzung beraten und danach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung über die Ergebnisse und die nächsten Schritte informieren. Eines sei klar: „Wir müssen künftig noch kosteneffizienter wirtschaften“, so die neue Direktorin gegenüber der APA, denn man wolle „weiterhin hochwertiges Theater machen, das in Wien und über die Stadt hinaus wirkt“.
Kürzung bei Festwochen „besonders stark“
„Die Kürzung der Subvention für die Wiener Festwochen fällt mit 1,5 Mio. Euro besonders stark aus, es sind elf Prozent unserer Förderung“, hielt Festwochen-Intendant Milo Rau fest. „Wir blicken auf drei extrem erfolgreiche Jahre zurück, mit Besucher:innenrekorden und einem verjüngten Publikum, diesen Weg wollen wir auch unter den neuen Rahmenbedingungen fortsetzen. Die Wiener Festwochen, so wie wir sie denken, müssen ein sehr internationales Festival bleiben, das ist unser Auftrag.“ Man werde versuchen, weiterhin ein produzierendes Festival und verlässlicher Kooperationspartner auch für andere Wiener Institutionen zu bleiben und auch die Angebote bei freiem Eintritt weiterzuführen, so Rau gegenüber der APA.
Auch die Organisatoren des Kultursommers Wien weisen auf die Auswirkungen der Absage des Festivals hin. Mit der Kürzung falle der kostenlose Zugang zu Kunst und Kultur für Menschen unabhängig von Einkommen, Alter oder sozialem Hintergrund und damit die Teilhabe im öffentlichen Raum weg. „Mit dem Ende der Förderung verliert Wien ein Format, das hochwertige Kunst und Kultur mit breiter gesellschaftlicher Teilhabe verbunden hat“, heißt es in einer Aussendung.
Scharfe Kritik von der Wiener Opposition
„Es ist traurig, dass die Kulturstadt Wien bei ihrem Aushängeschild für den Tourismus und für die internationale Reputation kürzt“, so Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Wien, in einer Aussendung. Die Kürzungen stünden „in keinem angemessenen Verhältnis zu den möglichen langfristigen Schäden“. Sie befürchte Verschärfungen von prekären Arbeitsbedingungen und einen Rückgang von fairer Bezahlung.
Für ÖVP-Kultursprecherin Judith Edelmann zeige sich nunmehr „das ganze Ausmaß der desaströsen Budgetpolitik der vergangenen Jahre.“ Dass Kaup-Hasler nach wie vor über neue Einnahmequellen nachdenkt, wie diese im APA-Interview sagte, kritisiert Edelmann scharf: „Die Wienerinnen und Wiener sowie die Betriebe wurden bereits über Gebühr belastet. Eine Kultursteuer, in welcher Form auch immer, lehnen wir weiterhin entschieden ab.“ Durch die fortgesetzte Aussetzung des Altstadterhaltungsfonds sieht sie zudem den Schutz der historischen Bausubstanz Wiens geschwächt.
Einen „brutalen Kahlschlag“ ortet die Wiener FPÖ, die Kaup-Haslers klare Aussage, die Kürzungen seien notwendig, um eine Insolvenz der Stadt Wien zu verhindern, „besonders alarmierend“ findet. Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadträtin Barbara Novak hätten die „dramatische Finanzlage“ heruntergespielt. Die massiven Einschnitte, etwa bei den Wiener Symphonikern, seien ein Schlag ins Gesicht der gesamten Kulturszene. „Wien braucht keinen weiteren roten Kahlschlag, sondern einen grundlegenden Kurswechsel – auch in der Kulturpolitik“, bekräftigt Brucker.