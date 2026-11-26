31 Millionen Euro muss das Kulturressort der Stadt Wien im Budget 2027 einsparen; neben der Aussetzung der Klima Biennale und der Einstellung des Kultursommers müssen Institutionen wie die Wiener Festwochen, ImPulsTanz sowie das Volkstheater, das Theater in der Josefstadt oder das Theater in der Jugend mit empfindlich weniger Subventionen auskommen. Kurz nach der Bekanntgabe der Einsparungen durch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) gehen die Wogen hoch.

Klare Worte fand man etwa im Volkstheater: Direktor Jan Philipp Gloger zeigte „bei allem Wissen um die schwierige finanzielle Situation von Bund und Stadt“ wenig Verständnis für das Ausmaß der Einsparungen und die Kurzfristigkeit, mit der das Haus nun darauf reagieren müsse. Die Kürzungen in Höhe von fünf Prozent seitens des Bundes und nunmehr auch acht Prozent der Stadt Wien entsprechen einer Gesamtsumme von 1,396 Mio. Euro.