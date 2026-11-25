Dass einen in Kulturbelangen keine guten Nachrichten mehr erreichen können, ist unrichtig. Da wird mir quasi Minuten vor Redaktionsschluss aus mehreren Salzburger Souffleurkästen geflüstert, dass sich der kaufmännische Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, um Vertragsverlängerung bewirbt. Die Erledigung sollte Formsache sein.

Die Frist ist Dienstag abgelaufen, ab Ende März hätte der Nachfolger nach Absolvierung eines bloß viermonatigen Förderkurses alle zwölf Arbeiten des Herkules auf einmal verrichten müssen: Die Festspielhäuser werden generalsaniert, wesentliche Schauplätze sind unbespielbar. Einnahmenverluste trotz Ausweichvarianten an Schauplätze, hässlich wie der nicht zu knappe Zins, sind nicht zu vermeiden.

Zur nämlichen Zeit hat Landeshauptfrau Edtstadler unter provinzwoiwodenhaftem Realitätsverlust die Kosten für den bereits angelaufenen Umbau „gedeckelt“: Mehr als 400 Millionen darf er nicht kosten. Wird er aber unter dem Zugriff der Inflation, auch wenn die Landeshauptfrau das Gegenteil befohlen hat. Der allseits geschätzte Crepaz, und niemand sonst, hat übrigens nach dem Ausstieg des Hauptsponsors BWT soeben Ersatz in der Gestalt des Softwareunternehmens Fabasoft gefunden (wobei, notabene, Einbüßung und Rekrutierung von Mäzenen an sich zur Präsidentin ressortieren).