Heinz Sichrovsky©Matt Observe
Mit mehr Glück als Verstand ist die Salzburger Politik einem Debakel entkommen: Der kaufmännische Direktor der Festspiele, der schon demissionieren wollte, bleibt, um die anstehenden Herkulesaufgaben zu stemmen. Der ÖVP wird das die Wahl nicht retten.
Dass einen in Kulturbelangen keine guten Nachrichten mehr erreichen können, ist unrichtig. Da wird mir quasi Minuten vor Redaktionsschluss aus mehreren Salzburger Souffleurkästen geflüstert, dass sich der kaufmännische Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, um Vertragsverlängerung bewirbt. Die Erledigung sollte Formsache sein.
Die Frist ist Dienstag abgelaufen, ab Ende März hätte der Nachfolger nach Absolvierung eines bloß viermonatigen Förderkurses alle zwölf Arbeiten des Herkules auf einmal verrichten müssen: Die Festspielhäuser werden generalsaniert, wesentliche Schauplätze sind unbespielbar. Einnahmenverluste trotz Ausweichvarianten an Schauplätze, hässlich wie der nicht zu knappe Zins, sind nicht zu vermeiden.
Zur nämlichen Zeit hat Landeshauptfrau Edtstadler unter provinzwoiwodenhaftem Realitätsverlust die Kosten für den bereits angelaufenen Umbau „gedeckelt“: Mehr als 400 Millionen darf er nicht kosten. Wird er aber unter dem Zugriff der Inflation, auch wenn die Landeshauptfrau das Gegenteil befohlen hat. Der allseits geschätzte Crepaz, und niemand sonst, hat übrigens nach dem Ausstieg des Hauptsponsors BWT soeben Ersatz in der Gestalt des Softwareunternehmens Fabasoft gefunden (wobei, notabene, Einbüßung und Rekrutierung von Mäzenen an sich zur Präsidentin ressortieren).
Mehr Glück als Verstand
Und nun stellen Sie sich vor, der seit acht Jahren mit dem Umbau befasste Crepaz hätte, wie lang zu befürchten war, von der Wiederbewerbung Abstand genommen. Zumindest den diesbezüglichen Vorkehrungen der Politik ist Professionalität nicht abzusprechen: Erst hat die Landeshauptfrau den erfolgreichen Intendanten Markus Hinterhäuser aus dem Amt terrorisiert, weil er sich über sie lustig gemacht haben soll. Dafür bleibt die nicht branchenweit akklamierte Präsidentin Hammer, keine Crepaz-Sympathisantin, im Amt.
Dass der neue Intendant Peter de Caluwe sein Geschäft versteht, ist eher unverdientem Glück als dem Verstand der Kulturpolitiker gutzuschreiben. Nachdem der Spitzenkandidat Barrie Kosky verbellt worden war, hätte sich die Gruselentscheiderschaft Edtstadler, Babler und Bürgermeister Auinger von weiß Gott wem weiß Gott was aufschwatzen lassen können. Dass de Caluwe ein allseits geschätzter, konzilianter Mann ist, dürfte Crepaz zur Neubewertung der Situation bewogen haben.
Denn offenbar dachte die Landeshauptfrau schon daran, sich auch Hinterhäusers qualifiziertes Umfeld vom Hals zu schaffen. Als ihr Umgang mit den Umbaukalamitäten keine begeisterten Reaktionen zeitigte, wollte sie die Verantwortung Crepaz umhängen. Auf dem Höhepunkt der halbverdeckten Mobbing-Kampagne begann gar der Edtstadler-Prinzgemahl, ein früherer FPÖ-Funktionär, gegen den kaufmännischen Direktor aufzureiben.
Der Wahlkampf beginnt
Nun beginnt allerdings im Frühjahr der Wahlkampf, denn im April 2028 geht es um Edtstadlers Zukunft. Stünde jetzt in vier Monaten ein kaum eingearbeiteter Crepaz-Nachfolger vor dem Gebirge an Unwägbarkeiten, wären die Festspiele als zentraler Wirtschaftsfaktor und signifikanter Arbeitgeber in Gefahr. Zudem werden dann laut gerichtlicher Anordnung auch die beträchtlichen Kosten für Hinterhäusers willkürliche Abberufung offenzulegen sein.
Ein kaufmännischer Direktor, dem man die Verantwortung für fremdes Versagen zuschieben kann und der gleichzeitig als Einziger in der Lage ist, das von ihm unverschuldete Chaos zu kontrollieren, ist da quasi die Idealbesetzung. Zumal der Landeshauptfrau klar zu werden beginnt, was derzeit sogar der amerikanische Präsident zur Kenntnis nehmen muss: Macht gewährt nicht grenzenlose Gestaltungsfreiheit, zumal, wenn sie gen Oberösterreich schon durch Lamprechtshausen und Rußbach am Paß Gschütt begrenzt ist.
Schon anlässlich des Edtstadler’schen Gewaltakts gegen Hinterhäuser war ich diesbezüglich hoffnungsvoll: Zwar sei das Festspielthema zu speziell, um die ÖVP die Mehrheit zu kosten. Aber Politiker, die Maß und Ziel verloren haben, begehen Fehler. Und schon ist es geschehen: Die hoch qualifizierte parteifreie Direktorin des Salzburger Flughafens sollte durch einen ÖVP-Kandidaten ersetzt werden, die Causa wurde öffentlich und zum Skandal.
Jetzt bleibt die Direktorin im Amt, während sich der Schwarze ins Hochalpine zurückverfügt, um weiter die Geschicke der Glocknerstraße zu beaufsichtigen. Die Causa erinnert an Edtstadlers eigenen Karrieresprung zur Oberstaatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ohne je einen Fuß in diese Behörde gesetzt zu haben: Der ausgewiesene „Mascherlposten“ diente ausnahmslos der Gehaltsaufbesserung, während die Juristin ihre Polit-Karriere vorantrieb. Nur: Heute geht nicht mehr alles.
Die Blauen kommen
Nun liegt das Resultat der jüngsten Salzburger Sonntagsfrage vor mir: Die ÖVP hat gegenüber der vorigen Wahl 1,9 Prozent verloren und liegt bei 28,5 Prozent. Der Koalitionspartner FPÖ konnte 1,7 Prozent zulegen, macht 27,5 Prozent. Die Werte waren erstaunlich lang stabil, jetzt bewegen sie sich in die Richtung des Unvermeidlichen. Sage nun niemand, alles sei besser als ein weiteres FPÖ-regiertes Bundesland.
Das stimmt schon, aber das Ziel muss sein, die Dame in eine dubiose Internetfirma ihres Erfinders Kurz abzuwählen. Vorher allerdings sollten sich die wählbaren Kräfte auf eine Koalitionsregierung mit akzeptablem Personal einigen. Der weithin geschätzte Stefan Schnöll (ÖVP) war schon als Landeshauptmann gesetzt. Als Karoline Edtstadler gleich einem Springteufelchen aus der Versenkung schnellte, ist er mittelfristig aus der Politik verschwunden. Man müsste mir erklären, weshalb der Vorgang nicht beiderseits reversibel sein soll.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: sichrovsky.heinz@news.at
Neuer Newsletter! Heinz Sichrovsky informiert Sie direkt: Melden Sie sich hier zu seinem Newsletter an!
Ihre Leserbriefe zu Kulturthemen finden Sie hier: zu den Leserbriefen!