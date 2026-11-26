Volker Schlöndorff©Funke Foto Services, IMAGO
Seine Verfilmung von Günter Grass' Jahrzehnteroman „Die Blechtrommel" brachte dem Regisseur Volker Schlöndorff den Oscar. In seiner cineastischen Umsetzung von Jenny Erpenbecks DDR-Epos „Heimsuchung" rückt er jüngste deutsche Geschichte in den Fokus. Ein Gespräch über AfD-Wähler, Antisemitismus und seine Freundschaft mit Daniel Kehlmann.
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Ein einziger Schauplatz reichte der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, um im Roman „Heimsuchung“ 100 Jahre deutscher Geschichte zur Literatur werden zu lassen. In dem Haus, auf das sich die Ereignisse konzentrieren, verbrachte die 1967 in Ost-Berlin geborene Autorin ihre Kindheit.
Ihre Großmutter, die überzeugte Kommunistin Hedda Zinner, hatte als linientreue Genossin vom DDR-Regime das Wohnrecht bekommen. Der Architekt, der es am Ende der Weimarer Republik erbaut hatte, überwarf sich mit den Machthabern und musste mit seiner Frau in den Westen fliehen. Nach der Wende forderten seine Erben die Immobilie erfolgreich zurück.
Der deutsche Regisseur Volker Schlöndorff hat mit Literaturverfilmungen – „Die Blechtrommel“ , Bölls „Verlorene Ehre der Katharina Blum“ der europäischen Kulturgeschichte bedeutende Kapitel hinzugefügt. Erpenbecks Roman erkannte er gleich als cineastische Preziose. Beim Wiener Filmfestival Viennale präsentierte der 87-Jährige das Ergebnis. News traf ihn bei dieser Gelegenheit zum Interview.
Heimsuchung: Roman - Die große Verfilmung von Volker Schlöndorff ab dem 15.10. im Kino
Der Roman „Heimsuchung“
Herr Schlöndorff, Jenny Erpenbecks Roman erschien schon 2007. Warum haben Sie ihn erst jetzt verfilmt?
Ich habe ihn vor sechs, sieben Jahren zum ersten Mal gelesen und fand diese Prosa stark, nüchtern und doch voller Emotionen. Nur war Jenny Erpenbeck völlig unbekannt. Ich habe versucht, Interessenten dafür zu finden, aber da war niemand. Ein paar Jahre später hat sie einen internationalen Preis bekommen und ist auch in Deutschland entdeckt worden, Da habe ich gedacht, jetzt ist der Moment gekommen. Ich hatte mich schon beinahe damit abgefunden, keinen Film mehr zu machen.
Der Blick auf die deutsche Geschichte ist heute sehr dringlich geworden. War das nicht auch ein Grund, den Roman ins Kino zu bringen?
Das ist vor allem ein Rückblick auf meine eigene Lebensspanne. Ich bin 1939 geboren, der Film beginnt Anfang der 30er-Jahre. Durch Erinnerungen und die Fotos der Eltern bekommt man doch mit, wie die 30er-Jahre waren. Und wenn man dann zurückblickt, stellt man fest, das ist ja Wahnsinn, was ich alles erlebt
habe und was da alles so selbstverständlich passiert ist. Ich habe an keinem Krieg teilgenommen und keine historischen Ereignisse mitgestaltet. Aber man spürt, das ist alles passiert, während man so vor sich hingelebt hat.
Also wie in Ihrem Film, nicht wahr?
Auf dem Grundstück passieren ja keine historischen Ereignisse. Da leben ganz normale Menschen. Je nachdem, was in der Ferne gerade passiert und je nachdem, ob auf der Briefmarke Hitlers oder Honeckers Kopf ist, ist der Mensch, der sie draufklebt, ein anderer. Er ist Opfer oder Täter.
In welcher Epoche leben wir jetzt, wo in Deutschland die AfD so stark wird?
Vor allen Dingen ist es eine Epoche der Ratlosigkeit. Wie überall kommen die Demagogen wieder hoch. Natürlich ist das in Deutschland vor dem Hintergrund des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs besonders gefährlich. Ich habe das Gefühl, dass auch abgesehen davon eine Ratlosigkeit in Bezug auf die Zukunft herrscht.
Wir haben uns immer auf die Zukunft gefreut, so in dem Sinn: Hoffentlich überwinden wir bald die Gegenwart, und es kommt eine andere Zeit. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich mit Schulklassen diskutiere, erwarten die gar nichts von der Zukunft. Sie haben auch nicht das Gefühl, dass es besser werden wird.
Ist das nicht beklemmend, wenn junge Leute so denken?
Ja, sehr. Ich möchte so nicht leben, dass man sich so ohnmächtig fühlt und so machtlos angesichts des Erstarkens des Rechtsextremismus. Man sagt, man muss doch was dagegen tun, kann man die nicht zur Vernunft bringen? Aber durch Reden geht da nichts, das haben wir schon gemerkt. Also muss man auch da aufrüsten.
Inwiefern?
In dem Sinne, dass man die gesellschaftlichen Instrumente so verschärft, dass die ihr Programm nicht durchführen können.
Meinen Sie damit das Verbot der AfD?
Es ist schon richtig, über ein Verbot zu diskutieren und sich mit deren Programm auseinanderzusetzen. Dann aber sollte man auch klipp und klar sagen, was sie dürfen und was nicht.
Wie erklärt man den Leuten, was sie mit dieser Partei eigentlich wählen?
Ich lebe durch meine Frau, die Landwirtin in Mecklenburg ist, in einem Dorf, wo 99 Prozent AfD wählen. Das sind keine Faschisten, sondern einfach Unzufriedene, wie das schon bei den Hitlerwählern war. Die fühlen sich ausgeschlossen oder über den Tisch gezogen. Wenn es immer heißt, wehret den Ursprüngen, muss man den Ursprung bekämpfen, nämlich, dass die überhaupt AfD wählen, weil sie unzufrieden sind. Man kann ja keinem Menschen das Recht absprechen, unzufrieden zu sein.
Haben Sie ein Verständnis für die Unzufriedenheit der Menschen in der ehemaligen DDR?
Das ist jetzt die spezielle deutsche Variante, aber in Frankreich sind wir ja auch drauf und dran, dass Marine Le Pen an die Regierung kommt. In Italien ist es schon so. Es ist aber nicht überall mit dem Antisemitismus verbunden. Das Gefährliche in Deutschland ist eben das Rechtsradikale oder das Demagogische PLUS dem Antisemitismus. Dabei kann man gar nicht verstehen, wo das herkommt. Es gibt doch in Deutschland gar nicht so viele Juden.
Dann heißt es immer: Das ist ja kein Antisemitismus, der ist ja nur gegen die Politik von Israel. Das stimmt nur zum Teil. In Wirklichkeit ist es doch immer wieder diese alte Suche nach einem Sündenbock für das eigene Unglück. Der Antisemitismus der islamischen Bevölkerung erklärt sich ganz anders als der von Tagelöhnern und Bauern in Mecklenburg. Das ist die alte Auseinandersetzung der Semiten untereinander.
Die Linke in Berlin gibt mit ihrem Hang zum Antisemitismus auch nicht gerade Grund zu Freude, oder?
In Berlin sind 20 oder 25 Prozent der Bevölkerung inzwischen islamisch, und die bringen ihre Art Antisemitismus ein.
Wie kann die Kultur da dagegenhalten? Wie kann man die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern erreichen?
Das ist immer wieder der alte Schrei nach Aufklärung. Man kann sagen, die hat noch nie was bewirkt, aber andererseits hat die Aufklärung auch sehr viel bewirkt. Wenn man sie aufgibt, geht gar nichts. Man muss weiter an sie glauben und an den Rationalismus und ja: an die zehn Gebote.
Die auch für Juden gelten …
Für alle Menschen.
Wie erklärt man aber dem Bauern in Mecklenburg, dass er mit seiner Stimme für die AfD auch die Schulpflicht seiner Kinder und das freie Fernsehen in Gefahr bringt?
Ich habe diese Gespräche zuletzt beim Erntedankfest am 3. Oktober gehabt, und ich werde sie demnächst wieder bei der ersten Jagd haben. Es kommt nichts dabei heraus. Es ist ganz eigenartig. Man spricht wie gegen eine Wand. Wenn man den Leuten dort vorrechnet, wie viel besser es ihnen heute geht als vor 35 Jahren, materiell jedenfalls, denn sie haben ihre Häuser, ihre Autos, dann sagen sie: Früher war das Zusammenleben stärker, es gab nicht diese enorme Kluft zwischen Reich und Arm.
Sie waren irgendwie alle gleich. Das treibt sie zur AfD, weil sie da auf einmal wieder das Gefühl haben: Dort sind wir wieder zusammen mit anderen, die sind so wie wir. Sie suchen nach einer Gemeinschaft. Man sagt dann, die können sie auch bei einer anderen Partei finden, dann antworten sie, dass das nicht dasselbe ist. Es hat jeder seine eigenen Gründe, die eine oder die andere Partei zu wählen. Aber die AfD wählen alle aus dem gleichen Grund, aus Unzufriedenheit. Da sind sie untereinander und fühlen sich schon mal wohl.
Ist das Projekt Wiedervereinigung also demnach gescheitert?
Ja, natürlich ist es das, weil es, statt das Land zu vereinen, das Land erst recht gespalten hat. Das ist eine ganz andere und viel perfidere Mauer, die jetzt da ist, weil sie eine unsichtbare ist. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck arbeitet sich in allen ihren Büchern daran ab. Die Parteien schaffen es auch bald nicht mehr, wie in der Weimarer Republik Regierungen zu bilden, weil alle Koalitionen nicht richtig funktionieren. Man muss also verhindern, dass so was wie die AfD passiert …
Der Film
„Susanne Zobls beste Seiten“
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Ist diese Unzufriedenheit der rechten Wähler also logisch?
Auch objektiv. Sie konnten ja in der DDR kein Vermögen bilden, weil es keinen Privatbesitz gab. Aber etwa jede und jeder im Ruhrgebiet hat wenigstens sein Eigenheim.
Das zeigen Sie deutlich im Film.
Das Haus, um das es geht, gehört immer noch den Erben der Frau des Architekten, die in der Schweiz und im Rheinland leben. Diejenigen, die fast 40 Jahre darin gelebt haben, müssen raus. Die Tochter empfindet das als schreiende Ungerechtigkeit. Sie sagt, ich habe hier laufen gelernt, ich habe hier sprechen gelernt, Das ist mein Haus. Der sentimentale Besitz müsste wichtiger sein als das Grundbuch.
Sie zeigen in dem Film auch, wie man in ein System hineingezogen werden kann. Der Architekt dient sich erst Albert Speer und dann den Kommunisten in der DDR an.
Ja, er ist von einer Sorglosigkeit. Aber genauso unbesorgt darüber, wem dieses Haus mal gehört hat, bezieht die hochkarätige Idealistin, die überzeugte, saubere Kommunistin dieses Haus, das ihr von der Partei zugesprochen wird. Als alte, verdiente Kämpferin der ersten Stunde hat sie überhaupt keine Skrupel.
Diese Frau gab es tatsächlich, es ist Hedda Zinner, eine regimetreue Schriftstellerin, die Großmutter der Autorin Jenny Erpenbeck.
Das ist ja das Unglaubliche bei Jenny Erpenbeck, dass sie einerseits der Großmutter ein Denkmal setzen will, aber doch diesen kritischen Blick auf sie hat. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, nahm ich das als reine Fiktion. Ich dachte, die Schriftstellerin könnte Christa Wolf, Anna Seghers sein, es gibt ja viele Vorbilder.
Ich habe gedacht, Erpenbeck hat das gesamte Personal ihres Romans erfunden, bis ich dann herausfand, diese Figuren sind Menschen, die tatsächlich gelebt haben. Die Briefe des kleinen jüdischen Mädchens namens Doris sind noch erhalten. Auch die Beziehung von Erpenbecks Oma zu Markus Wolf, Walter Ulbricht und Friedrich Pieck. Da war ich drauf und dran, das Projekt abzubrechen.
Weshalb?
Weil ich herausgefunden habe, dass diese Hedda Zinner gegen Solidarność und gegen den Fall der Mauer war. Da dachte ich, ich werde doch dieser Frau kein Denkmal setzen. Ich fand das furchtbar und habe die Arbeit fast ein halbes Jahr unterbrochen. Dann ist mir aber irgendwie klar geworden, die eigene Enkelin beschreibt das ja nur, sie verherrlicht es ja nicht. Da habe ich mich mit Zinners Präsenz in der Geschichte ausgesöhnt. Sie ist also genauso wenig eine vorbildhafte Figur wie der Architekt, der nur bauen will.
Daniel Kehlmann dankt Ihnen in seinem jüngsten Roman „Afrika“ über die Kongo-Konferenz für das Material. Wie ist das zu verstehen?
Wir kennen einander sehr lange. Er ist ein toller Schriftsteller und er hat, was er von mir bekam, wunderbar verarbeitet.
Steckbrief
Volker Schlöndorff
wurde am 31. März 1939 in Wiesbaden als Sohn eines Arztes geboren. Seine Mutter kam 1944 bei einem Brand ums Leben. 1955 kam er in ein Jesuiten-Internat in Frankreich. Nach der Matura wurde er Assistent des französischen Regisseurs Louis Malle. Im Zentrum von Schlöndorffs Arbeiten stehen Literaturverfilmungen. 1966 begann er mit Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß", mit Angela Winkler brachte er 1975 Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehe der Katharina Blum" ins Kino. Die Verfilmung von Günter Grass' Roman „Die Blechtrommel" verschaffte ihm 1980 den Oscar.
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