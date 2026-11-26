Herr Schlöndorff, Jenny Erpenbecks Roman erschien schon 2007. Warum haben Sie ihn erst jetzt verfilmt?

Ich habe ihn vor sechs, sieben Jahren zum ersten Mal gelesen und fand diese Prosa stark, nüchtern und doch voller Emotionen. Nur war Jenny Erpenbeck völlig unbekannt. Ich habe versucht, Interessenten dafür zu finden, aber da war niemand. Ein paar Jahre später hat sie einen internationalen Preis bekommen und ist auch in Deutschland entdeckt worden, Da habe ich gedacht, jetzt ist der Moment gekommen. Ich hatte mich schon beinahe damit abgefunden, keinen Film mehr zu machen.

Der Blick auf die deutsche Geschichte ist heute sehr dringlich geworden. War das nicht auch ein Grund, den Roman ins Kino zu bringen?

Das ist vor allem ein Rückblick auf meine eigene Lebensspanne. Ich bin 1939 geboren, der Film beginnt Anfang der 30er-Jahre. Durch Erinnerungen und die Fotos der Eltern bekommt man doch mit, wie die 30er-Jahre waren. Und wenn man dann zurückblickt, stellt man fest, das ist ja Wahnsinn, was ich alles erlebt

habe und was da alles so selbstverständlich passiert ist. Ich habe an keinem Krieg teilgenommen und keine historischen Ereignisse mitgestaltet. Aber man spürt, das ist alles passiert, während man so vor sich hingelebt hat.

Also wie in Ihrem Film, nicht wahr?

Auf dem Grundstück passieren ja keine historischen Ereignisse. Da leben ganz normale Menschen. Je nachdem, was in der Ferne gerade passiert und je nachdem, ob auf der Briefmarke Hitlers oder Honeckers Kopf ist, ist der Mensch, der sie draufklebt, ein anderer. Er ist Opfer oder Täter.

In welcher Epoche leben wir jetzt, wo in Deutschland die AfD so stark wird?

Vor allen Dingen ist es eine Epoche der Ratlosigkeit. Wie überall kommen die Demagogen wieder hoch. Natürlich ist das in Deutschland vor dem Hintergrund des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs besonders gefährlich. Ich habe das Gefühl, dass auch abgesehen davon eine Ratlosigkeit in Bezug auf die Zukunft herrscht.

Wir haben uns immer auf die Zukunft gefreut, so in dem Sinn: Hoffentlich überwinden wir bald die Gegenwart, und es kommt eine andere Zeit. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich mit Schulklassen diskutiere, erwarten die gar nichts von der Zukunft. Sie haben auch nicht das Gefühl, dass es besser werden wird.

Ist das nicht beklemmend, wenn junge Leute so denken?

Ja, sehr. Ich möchte so nicht leben, dass man sich so ohnmächtig fühlt und so machtlos angesichts des Erstarkens des Rechtsextremismus. Man sagt, man muss doch was dagegen tun, kann man die nicht zur Vernunft bringen? Aber durch Reden geht da nichts, das haben wir schon gemerkt. Also muss man auch da aufrüsten.

Inwiefern?

In dem Sinne, dass man die gesellschaftlichen Instrumente so verschärft, dass die ihr Programm nicht durchführen können.

Meinen Sie damit das Verbot der AfD?

Es ist schon richtig, über ein Verbot zu diskutieren und sich mit deren Programm auseinanderzusetzen. Dann aber sollte man auch klipp und klar sagen, was sie dürfen und was nicht.

Wie erklärt man den Leuten, was sie mit dieser Partei eigentlich wählen?

Ich lebe durch meine Frau, die Landwirtin in Mecklenburg ist, in einem Dorf, wo 99 Prozent AfD wählen. Das sind keine Faschisten, sondern einfach Unzufriedene, wie das schon bei den Hitlerwählern war. Die fühlen sich ausgeschlossen oder über den Tisch gezogen. Wenn es immer heißt, wehret den Ursprüngen, muss man den Ursprung bekämpfen, nämlich, dass die überhaupt AfD wählen, weil sie unzufrieden sind. Man kann ja keinem Menschen das Recht absprechen, unzufrieden zu sein.