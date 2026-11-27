Michael Fleischhacker©Beigestellt
Die internationale Kunstszene erweckt immer mehr den Eindruck einer Neigungsgruppe politische Empörung. Auf diese Weise wird immer weniger beeindruckende Kunst, aber immer mehr beeindruckend großer politischer Unsinn produziert. Zum Beispiel auf der eben zu Ende gegangenen Kunstbiennale in Venedig.
Das vergangene Wochenende habe ich in Venedig verbracht, um die letzte Gelegenheit für einen Besuch bei der 61. Kunstbiennale zu nutzen. Leider war es ungefähr genauso, wie ich befürchtet hatte: wenig beeindruckende Kunst, beeindruckend viel politischer Unsinn, was für einen kunstbegeisterten Besucher naturgemäß eine Enttäuschung ist.
Die internationale Kunstszene erweckt mir zunehmend den Eindruck einer politischen Neigungsgruppe, die sich unter Verzicht auf jegliche Form der Ambiguitätstoleranz der Überwindung des Kapitalismus und des Patriarchats sowie als Voraussetzung dafür der Entsorgung des alten weißen Mannes verschrieben hat.
Moralische Empörung
Man fühlt sich bei der Betrachtung der Ergebnisse immer wieder an Marcel Reich-Ranicki erinnert, der einst dazu geraten hat, einen Schriftsteller nach seiner politischen Meinung zu fragen, wenn man etwas besonders Dummes hören will.
Was er in seiner spezifischen Form der Zuspitzung und Übertreibung sagen wollte, ist noch immer und mehr denn je wahr: Wenn Künstler sich in den politischen Diskurs einmischen, wird es oft schwierig, weil solche Einlassungen über die Äußerung moralischer Empörung selten hinausgehen. Marshall McLuhan hat das einmal ungefähr so zusammengefasst: Moralische Empörung ist eine Methode, dem Idioten Würde zu verleihen.
Politischer Moralismus
Was McLuhan, der mit seinen Büchern die rasante Entwicklung der elektronischen Massenmedien in den 60er-Jahren begleitete, damit karikierte, war die Neigung, gesellschaftlichen Entwicklungen mit moralischer Empörung zu begegnen, statt den Versuch zu unternehmen, sie in ihren Wirkweisen zu verstehen.
Das politische Pendant zu McLuhans auf die Medienrezeption abgestellte These schuf der in der Schweiz lebende deutsche Philosoph Hermann Lübbe in den 80er-Jahren mit seinem Essay „Politischer Moralismus: Der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft“.
Lübbe sah früh, was heute gang und gäbe ist, dass nämlich politische Fragestellungen nicht mehr in Bezug auf Machbarkeit und die unterschiedlichen Folgen unterschiedlicher Entscheidungen behandelt werden, sondern ausschließlich in Bezug auf die in der Regel unterstellten moralischen Absichten der politisch Handelnden. So werden aus Sachfragen Angelegenheiten von Gut und Böse. Nicht Interessen werden verhandelt, sondern Haltungen bewertet.
Gesinnungsethik
Diesen grundlegenden Mechanismus hatte Max Weber schon 1919 in seinem später in Buchform erschienenen Vortrag „Politik als Beruf“ mit der Unterscheidung zwischen „Gesinnungsethik“ und „Verantwortungsethik“ beschrieben.
Die von Weber, McLuhan und Lübbe beschriebene Dynamik der Moralisierung bestimmt den politischen Betrieb seit Längerem, verstärkt wurde sie dadurch, dass die moralische Empörung, von der McLuhan sprach, mit den digitalen Plattformen eine auf sie zugeschnittene Maschinerie erhalten hat. Und auch dadurch, dass sich in einer Öffentlichkeit, die nicht mehr nach Interessen und Kompetenzen strukturiert ist, sondern nach Reichweite und Lautstärke, die Frage, ob jemand von dem, worüber er sich empört, auch im herkömmlichen Sinn „etwas versteht“, obsolet geworden ist.
Im Bereich der Kunst werden alle diese Dynamiken noch durch eine spezielle Ambivalenz verstärkt: Einerseits hat sich Friedrich Schillers Idee, dass das Theater eine moralische Anstalt sei, auf alle künstlerischen Gattungen übertragen, andererseits haben sich Künstler und Intellektuelle zu allen Zeiten als willfährige Unterstützer auch sehr zweifelhafter Formen politischer Herrschaft diskreditiert, weshalb sich viele von ihnen heute besonders verpflichtet fühlen, „auf der richtigen Seite zu stehen“. Und das heißt heute im Wesentlichen auf der Seite des Antikapitalismus, des Postkolonialismus und des intersektionellen Feminismus.
Ich hatte in Venedig eine interessante Diskussion mit einem Freund, der sich von den Biennale-Beiträgen enttäuscht zeigte und darauf hinwies, dass die Art von Billigmoralismus, die er dort gesehen habe, letztendlich die Kunst selbst zerstöre, weil sie sich jeder Form der „objektiven“ Kritik im Sinn formaler und ästhetischer Kriterien innerhalb eines kunsthistorischen und ideengeschichtlichen Bezugsrahmens entziehe.
Obwohl ich denke, dass da etwas dran ist, erwiderte ich, dass wohl wahrscheinlich die Schlaueren unter den politisierenden Künstlerinnen und Kuratoren sagen würden, dass es ja genau darum gehe, diese Kriterien zu überwinden, weil die ja ihrerseits Produkte von Kapitalismus und Patriarchat seien. Dann aber, sagte mein Freund, müssten sie wenigstens ein neues Koordinatensystem der künstlerischen Qualität entwickeln, an dem man sie messen kann, um nicht alles der vollkommenen Beliebigkeit und Bedeutungslosigkeit zu überlassen.
Auch das erscheint mir plausibel, aber auch darauf würden wohl die woken Zeitgenossen sagen, dass bereits die Idee, so etwas wie einen Kanon zu entwickeln, den bösen Keim des Kolonialen in sich trage. Deshalb werden wir wohl auch in Zukunft auf der größten Kunstschau der Welt vermehrt Kunsthandwerk aus dem globalen Süden und mittelmäßige Dokumentationen der Ungerechtigkeit der kapitalistisch-patriarchalischen Weltordnung sehen. Warum sollte man auch erwarten, dass in verrückten Zeiten ausgerechnet die Kunst vernünftig ist?
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Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 48/2026 erschienen.