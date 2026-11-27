Ich hatte in Venedig eine interessante Diskussion mit einem Freund, der sich von den Biennale-Beiträgen enttäuscht zeigte und darauf hinwies, dass die Art von Billigmoralismus, die er dort gesehen habe, letztendlich die Kunst selbst zerstöre, weil sie sich jeder Form der „objektiven“ Kritik im Sinn formaler und ästhetischer Kriterien innerhalb eines kunsthistorischen und ideengeschichtlichen Bezugsrahmens entziehe.

Obwohl ich denke, dass da etwas dran ist, erwiderte ich, dass wohl wahrscheinlich die Schlaueren unter den politisierenden Künstlerinnen und Kuratoren sagen würden, dass es ja genau darum gehe, diese Kriterien zu überwinden, weil die ja ihrerseits Produkte von Kapitalismus und Patriarchat seien. Dann aber, sagte mein Freund, müssten sie wenigstens ein neues Koordinatensystem der künstlerischen Qualität entwickeln, an dem man sie messen kann, um nicht alles der vollkommenen Beliebigkeit und Bedeutungslosigkeit zu überlassen.

Auch das erscheint mir plausibel, aber auch darauf würden wohl die woken Zeitgenossen sagen, dass bereits die Idee, so etwas wie einen Kanon zu entwickeln, den bösen Keim des Kolonialen in sich trage. Deshalb werden wir wohl auch in Zukunft auf der größten Kunstschau der Welt vermehrt Kunsthandwerk aus dem globalen Süden und mittelmäßige Dokumentationen der Ungerechtigkeit der kapitalistisch-patriarchalischen Weltordnung sehen. Warum sollte man auch erwarten, dass in verrückten Zeiten ausgerechnet die Kunst vernünftig ist?