Fall Gunkl: Zwischen Ächtung und Angst

Am 22. Oktober verantwortet sich der österreichische Kabarettist Günther Paal alias Gunkl in Wien vor dem Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen und des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger. Die Mutter und die Großmutter des betroffenen Kindes sind wegen mutmaßlicher schwerer Erpressung angeklagt. Paal erstattete zuvor Selbstanzeige und ist seinem Anwalt zufolge geständig. Ein Urteil steht noch aus; bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Für News betrachte ich die psychologischen und gesellschaftlichen Reaktionen auf diesen Fall. Was sagt der Umgang mit einem Beschuldigten über unsere Vorstellungen von Schuld, Loyalität und Verantwortung?