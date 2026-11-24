Was ist geschehen? Seine Ehefrau Lori kannte Huang noch ohne Prestige und Vermögen. Von Jugend an liierte Paare entwickeln ihre gemeinsame Identität auf dem Fundament organisch gewachsener Loyalität und Vertrautheit. In der heimlichen Außenbeziehung erleben sich fremdgehende Partner oftmals wie neu, frei von bestimmenden biografischen Markern, aber auch ohne deswegen ihre bestehende Ehe zu hinterfragen.

Beide Welten, Identitäten und Lebensformen existieren parallel . Psychologisch lässt sich diese Trennung als Kompartimentierung beschreiben. Die Affäre kann paradoxerweise sogar emotional entlastend wirken und unterdrückte Gefühle ableiten, ja regulieren.