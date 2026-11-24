Monika Wogrolly©Matt Observe
Nvidia-Firmengründer Jensen Huang verkörperte Werte wie Konstanz, Loyalität und Bescheidenheit und zeigte sich eher in Imbissbuden als in Luxusdestinationen. Umso überraschender war es, dass plötzlich ein bis zwei Affären sowie ein mutmaßlicher Spionagefall im Raum standen.
Gleichsam über Nacht erfüllte Unternehmensgigant Jensen Huang das bekannte Klischee des Fremdgehens: Medien berichteten über Beziehungen zu einer Geschäftspartnerin und mindestens einer Mitarbeiterin. Er katapultiert sich gleichsam „Knall auf Fall“ vom Olymp der Überirdischen in die Niederungen blanker Tatsachen: Berichte über eine mögliche Geheimdienstverbindung seiner Affäre verleihen dem Fall zusätzlich eine politische Dimension.
Parallelidentität
Es begann wie im Märchen: Seine zwei Jahre ältere Ehefrau Lori war ursprünglich seine Jugendliebe, lange vor der Gründung Nvidias im Jahr 1993, dem Boom der Künstlichen Intelligenz und seinem Aufstieg zu einem der weltweit führenden Unternehmer. Aktuell räumte der vormalige Saubermann öffentlich eheliche Untreue ein und entschuldigte sich. In Zusammenhang mit der laut Medienberichten bestehenden Beziehung zur chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang untersucht Nvidia den Verdacht einer möglichen ausländischen Geheimdienstoperation.
Gefühlsregulativ
Was ist geschehen? Seine Ehefrau Lori kannte Huang noch ohne Prestige und Vermögen. Von Jugend an liierte Paare entwickeln ihre gemeinsame Identität auf dem Fundament organisch gewachsener Loyalität und Vertrautheit. In der heimlichen Außenbeziehung erleben sich fremdgehende Partner oftmals wie neu, frei von bestimmenden biografischen Markern, aber auch ohne deswegen ihre bestehende Ehe zu hinterfragen.
Beide Welten, Identitäten und Lebensformen existieren parallel . Psychologisch lässt sich diese Trennung als Kompartimentierung beschreiben. Die Affäre kann paradoxerweise sogar emotional entlastend wirken und unterdrückte Gefühle ableiten, ja regulieren.
Selbstwertregulation
Als Verantwortungsträger eines Weltkonzerns hatte sich Huangs Ansehen im Windschatten des Konzerns etabliert. Eine Liebesaffäre weckt in vielen Männern die stille Hoffnung, endlich wieder „nur als Mann“ begehrt zu werden. Das bildet einen erleichternden Kontrapunkt zur steten öffentlichen Beobachtung und Evaluierung. Der Glaube, um seiner selbst willen gewählt worden zu sein, kann den Blick auf mögliche verborgene Motive einer Geliebten trüben.
Machtasymmetrie
Eine 2011 veröffentlichte Befragung von 1.561 berufstätigen Personen zeigte einen Zusammenhang zwischen beruflicher Macht und Untreue bei Männern und Frauen. Als möglichen Mechanismus identifizierten die Forschenden ein gesteigertes Vertrauen in die eigene Attraktivität. Macht im Business kann somit als Selbstwertgefühl-Booster wirken, was wiederum mit Selbstüberschätzung und erhöhter Risikobereitschaft im privaten Bereich einhergehen kann.
Rollendistanz
Die Rolle eines Regierungs- oder auch Konzernchefs verlangt ständige kritische Selbstreflexion und Selbstdisziplin. Die mit einer Affäre einhergehende Heimlichkeit kann, wie bei einem mentalen Kurzurlaub, als scheinbare Entlastung von Pflichten, Verantwortung und Rollenzwängen wirken. Heimliche Verabredungen können sich wie eine Auszeit von Leistungs- und Erwartungsdruck anfühlen. Neuheit und Erwartung aktivieren das neuronale Belohnungssystem. Die nächste heimliche Botschaft entfacht einen zwischenmenschlichen Zauber, den kein Geschäftstermin bieten kann.
Kompartimentierung
Daneben kann die langjährige Partnerschaft emotional tragend bleiben. Der Mann erlebt seine Affäre als davon abgesonderten Bereich, wo er einfach „Mann sein“ kann, keine schicksalhaften Entscheidungen für Tausende treffen muss. Der Fall von Bill Clinton und Monica Lewinsky zeigte, wie unversehens sich selbst in höchsten öffentlichen Verantwortungsriegen menschliche Grauzonen auftun.
Impulskontrolle
Auch wer beruflich kontrolliert, diszipliniert und nahezu perfekt agiert, kann private Risiken unterschätzen. Emotionale Erregung und Vorfreude fokussieren die Aufmerksamkeit auf den Hormon-Kick der nächsten Begegnung. Immanente Risiken für Ehe, Ruf und Unternehmen werden dabei häufig nahezu blindlings verdrängt. Wer wie Huang gewohnt ist, auf alles eine Antwort zu haben und Krisen zu beherrschen, überschätzt mithin seine Macht und Kontrolle.
Kognitive Dissonanz
Die Frage bleibt: Wie können sich Männer weiterhin für „treu“ halten, deren Verhalten den eigenen Moralvorstellungen widerspricht? Kognitive Dissonanz beschreibt die Spannung zwischen dem subjektiven Selbstbild und dem realen Verhalten.
Eine Affäre wird häufig innerlich zum harmlosen Ausgleich oder als rein körperlich bagatellisiert. Huang hat sich öffentlich für seine Untreue entschuldigt. Für seine Frau kann der Vertrauensbruch die gemeinsame Geschichte erschüttern. Wer ist ihr Mann wirklich? Bei einem Verantwortungsträger geht die Wirkung seiner Entscheidungen weit über sein Liebesleben hinaus.