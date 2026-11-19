Was nach „Beziehung“ aussieht, bedeutet oft überwiegend Isolation, Schweigen und ein „Nebeneinander-Her“ statt eines Miteinanders. Ein Klient erklärte mir neulich das Geheimnis seiner harmonischen Ehe: „Wir lassen einander in Ruhe.“ Dann gebe es Meetingpoints und gemeinsame Nenner, die das Fundament der Beziehung bildeten.

Kinder, Immobilien und soziale Verpflichtungen, manchmal ein gemeinsam aufgebautes Business – oder schlicht die Angst vor Veränderung und zu hohen Scheidungskosten können Menschen in Beziehungen halten. Gerade in Paarbeziehungen ist die Einsamkeit groß, wenn jemand nur noch zum Schein Bett und Tisch mit einem teilt, physisch anwesend, aber emotional unerreichbar ist.