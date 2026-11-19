Monika Wogrolly©Matt Observe
Viele leben zusammen und sind doch allein. Klientinnen meiner Praxis berichten, ihre Partner nur noch „symbolisch“, fast wie Attrappen, zu Hause zu haben. Um nicht damit knallhart konfrontiert zu sein, wie verloren und verlassen sie in Wahrheit seien.
Beziehung oder „Nebeneinander-Her“?
Was nach „Beziehung“ aussieht, bedeutet oft überwiegend Isolation, Schweigen und ein „Nebeneinander-Her“ statt eines Miteinanders. Ein Klient erklärte mir neulich das Geheimnis seiner harmonischen Ehe: „Wir lassen einander in Ruhe.“ Dann gebe es Meetingpoints und gemeinsame Nenner, die das Fundament der Beziehung bildeten.
Kinder, Immobilien und soziale Verpflichtungen, manchmal ein gemeinsam aufgebautes Business – oder schlicht die Angst vor Veränderung und zu hohen Scheidungskosten können Menschen in Beziehungen halten. Gerade in Paarbeziehungen ist die Einsamkeit groß, wenn jemand nur noch zum Schein Bett und Tisch mit einem teilt, physisch anwesend, aber emotional unerreichbar ist.
Realitätscheck
Wir suchen in einer Partnerschaft Glück, Aufmerksamkeit, Nähe, Freundschaft, Sexualität, Alltagsunterstützung und Sinn. Zugleich sind viele Paare durch Beruf, soziales Leben und finanzielle Verpflichtungen zeitlich eng getaktet. Beziehungen mutieren dann eher in funktional organisierte Wohngemeinschaften und Kooperationen, wenn für zwischenmenschliche Wünsche kein Raum bleibt.
Beziehungsarbeit
Das Wort „Arbeit“ in Verbindung mit „Beziehung“ schreckt viele ab. Sie gehen davon aus, dass eine gute Partnerschaft ein Selbstläufer sein müsse. Aber welcher Garten bestellt sich von selbst? Warum sollten ausgerechnet Liebesbeziehungen ohne jeden Einsatz oder Aufwand einfach so mitlaufen und sich frisch erhalten?
Einsamkeit
Einsamkeit entsteht nicht nur durch Abwesenheit anderer. Die Forschung zeigt, dass das Gefühl von Einsamkeit in Paarbeziehungen mit geringerer Zufriedenheit und einer negativeren Wahrnehmung der Fürsorglichkeit des Partners zusammenhängen kann. Einsamkeit kann einen Tunnelblick erzeugen. Ein Rückgang von zwischenmenschlicher Zuwendung verstärkt das Einsamkeitsempfinden.
Teufelskreis
Daraus kann ein Teufelskreis entstehen. Eine Person sucht nach Resonanz, ist dabei aber gereizt und aggressiv, weil sie anscheinend nur so Kontakt herstellen kann. Die andere Person reagiert, wenn überhaupt, so nur noch auf Kritik. In der Paarforschung wird ein solches Muster als „Demand-Withdraw“ beschrieben: Eine Person fordert, die andere weicht aus. Die Rollen können wechseln.
Nachfragen und Rückzug
„Du bist nie da“ klingt zwar verständlich, ist aber als Verallgemeinerung schwer zu entkräften. Zielführender wäre eine „Ich-Botschaft“: „Ich vermisse mittlerweile, dass wir abends miteinander reden“. Das macht eine konkrete Sehnsucht sichtbar. Auch kann es helfen, zu fragen: „Wenn ich mich zurückziehe, was denkst du dann, warum das geschieht?“ Hinter den „Mauern“ muss nicht Bestrafung, sondern kann auch die Sorge stecken, nicht gut genug zu sein.
Kontakt statt Beziehungszwang
Manche Partnerschaften finden über Reden und gemeinsame Unternehmungen wieder zueinander. Andere in einer Paartherapie. Wieder andere existieren nur noch äußerlich, wie verlassene Gärten. Bevor zwei Menschen in einer Partnerschaft vereinsamen, kann es sinnvoll sein, zu fragen: „Was unternehme ich, wenn ich mich allein fühle? Was könnte ich versuchen, um es zu ändern?“ Und dann nichts unversucht zu lassen: Jeder Garten der Liebe hat Potenzial, wieder zu erblühen, wenn wir uns darum bemühen.