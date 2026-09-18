ABO

Herr Wutscher, wir haben da noch eine Frage

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild
Fritz Wutscher jr.©Bobbys Agency
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Fritz Wutscher junior über Vertrauen beim Brillenkauf, unpassende Fassungen und warum sich Offenheit für Kunden und Unternehmen auszahlt.

News auf Google bevorzugen

Hand aufs Herz, wie oft sagen Sie Kunden ganz offen und ehrlich: „Die Brille steht Ihnen gar nicht?“

Für unsere Teams in den Filialen gehört diese Ehrlichkeit zum Handwerk. Einem Kunden eine unpassende Brille einzureden, rächt sich am Ende immer, weil er damit unzufrieden ist und nicht wiederkommt. Vielmehr geht es darum, eine echte Vertrauensbasis aufzubauen. Wenn eine Fassung nicht optimal sitzt oder dem Typ nicht entspricht, zeigen unsere Optiker eine bessere Alternative. Und bei unserer riesengroßen Markenauswahl finden wir für jeden Typ und Geschmack die passende Brille.

Steckbrief

Fritz Wutscher jr.

Fritz Wutscher junior leitet gemeinsam mit seiner Schwester Alexandra Wutscher-Hold das Augenoptik- und Hörakustikunternehmen „sehen!wutscher“. Die Marke wurde 1966 gegründet und wird seither als Familienunternehmen geführt.

Fritz Wutscher und Alexandra Wutscher-Hold sind in dritter Generation als Geschäftsleitung tätig. Fritz Wutscher ist vornehmlich für die Markenentwicklung sowie für Innovation und Wachstum zuständig. Das Unternehmen zählt österreichweit 125 Filialen.

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Herr Leslie, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Leslie, wir haben da noch eine Frage
Herr Mraz, wir haben noch eine Frage
Kulinarik
Herr Mraz, wir haben noch eine Frage
Herr Filzmaier, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Filzmaier, wir haben da noch eine Frage
Frau Rogenhofer, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Frau Rogenhofer, wir haben da noch eine Frage
Frau Muhr, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Frau Muhr, wir haben da noch eine Frage
Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER