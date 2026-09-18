Herr Wutscher, wir haben da noch eine Frage

Fritz Wutscher junior über Vertrauen beim Brillenkauf, unpassende Fassungen und warum sich Offenheit für Kunden und Unternehmen auszahlt.
Hand aufs Herz, wie oft sagen Sie Kunden ganz offen und ehrlich: „Die Brille steht Ihnen gar nicht?“
Für unsere Teams in den Filialen gehört diese Ehrlichkeit zum Handwerk. Einem Kunden eine unpassende Brille einzureden, rächt sich am Ende immer, weil er damit unzufrieden ist und nicht wiederkommt. Vielmehr geht es darum, eine echte Vertrauensbasis aufzubauen. Wenn eine Fassung nicht optimal sitzt oder dem Typ nicht entspricht, zeigen unsere Optiker eine bessere Alternative. Und bei unserer riesengroßen Markenauswahl finden wir für jeden Typ und Geschmack die passende Brille.
Steckbrief
Fritz Wutscher jr.
Fritz Wutscher junior leitet gemeinsam mit seiner Schwester Alexandra Wutscher-Hold das Augenoptik- und Hörakustikunternehmen „sehen!wutscher“. Die Marke wurde 1966 gegründet und wird seither als Familienunternehmen geführt.
Fritz Wutscher und Alexandra Wutscher-Hold sind in dritter Generation als Geschäftsleitung tätig. Fritz Wutscher ist vornehmlich für die Markenentwicklung sowie für Innovation und Wachstum zuständig. Das Unternehmen zählt österreichweit 125 Filialen.