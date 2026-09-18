Herr Wutscher, wir haben da noch eine Frage

Hand aufs Herz, wie oft sagen Sie Kunden ganz offen und ehrlich: „Die Brille steht Ihnen gar nicht?“

Für unsere Teams in den Filialen gehört diese Ehrlichkeit zum Handwerk. Einem Kunden eine unpassende Brille einzureden, rächt sich am Ende immer, weil er damit unzufrieden ist und nicht wiederkommt. Vielmehr geht es darum, eine echte Vertrauensbasis aufzubauen. Wenn eine Fassung nicht optimal sitzt oder dem Typ nicht entspricht, zeigen unsere Optiker eine bessere Alternative. Und bei unserer riesengroßen Markenauswahl finden wir für jeden Typ und Geschmack die passende Brille.