Die neue Folge des Literatur-Podcasts „Lavant hören“ widmet sich einem der eindringlichsten Werke der österreichischen Schriftstellerin Christine Lavant. In „Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus“ verarbeitet sie ihre Erfahrungen während eines sechswöchigen Aufenthalts in der damaligen Landes-Irrenanstalt Klagenfurt.

Nach einem gescheiterten Suizidversuch hatte sich die damals 20-Jährige 1935 selbst in die psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Elf Jahre später, 1946, hielt sie ihre Erlebnisse in einer autobiografisch geprägten Erzählung fest, die sich mit psychischem Leid, Ausgrenzung und den Zuständen in der damaligen Psychiatrie auseinandersetzt.

Gerti Drassl und „Brot & Sterne“ gestalten neue Podcast-Folge

Für die siebte Episode übernimmt Schauspielerin Gerti Drassl die Lesung. Die musikalische Gestaltung stammt vom Ensemble „Brot & Sterne“. Erstmals wird eine Folge des Podcasts in zwei Teilen veröffentlicht. Der erste erscheint im November 2026, die Fortsetzung folgt im Jänner 2027.

Die Erzählung ist zudem als Klangbuch mit CD im Mandelbaum Verlag erschienen.