Das Theater an der Wien wurde zum Treffpunkt der internationalen Opernszene. Bei der Gala wurden unter anderem die Bregenzer Festspiele als Festival des Jahres ausgezeichnet. Der österreichische Tenor Andreas Schager erhielt den Publikumspreis.
Internationale Opernstars zu Gast in Wien
Am Samstagabend versammelte sich die internationale Opernwelt im Theater an der Wien. Erstmals wurden die International Opera Awards in der österreichischen Hauptstadt verliehen. Der Veranstaltungsort war dabei selbst ein ausgezeichneter Gastgeber: Das Theater an der Wien wurde 2025 zum „Opernhaus des Jahres“ gekürt.
Unter den Gästen waren namhafte Regisseure wie Barrie Kosky, Olivier Py, Peter Konwitschny, Tobias Kratzer, Lydia Steier und Karen Stone. Konwitschny erhielt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk, Kratzer wurde zum Regisseur des Jahres gekürt. Auch Bühnenbildner Raimund Orfeo Voigt durfte sich über eine Trophäe freuen.
Auf der Gästeliste standen außerdem internationale Gesangsgrößen wie Countertenor Jakub Józef Orliński, die Tenöre John Osborn und Dave Monaco sowie die Baritone Bo Skovhus und Clemens Unterreiner. Auch die Sopranistinnen Ambur Braid, Madison Leonard und Barbara Pichlbauer nahmen an der Gala teil.
Vertreter der Kulturszene bei der Gala
Neben den Künstlern waren zahlreiche Persönlichkeiten aus der internationalen Kulturlandschaft vertreten. Dazu zählten Peter de Caluwe, designierter Intendant der Salzburger Festspiele, Lilli Paasikivi, Intendantin der Bregenzer Festspiele, und Joan Matabosch, künstlerischer Direktor des Teatro Real in Madrid.
Aus Österreich kamen unter anderem Karin Bergmann und Kristina Hamer von den Salzburger Festspielen, Ullrich Lenz von der Oper Graz, Daniel Serafin von der Oper im Steinbruch St. Margarethen sowie Hausherr Stefan Herheim. Ebenfalls unter den Gästen waren die Wiener Festwochen-Vertreterin Artemis Vakianis, mdw-Rektorin Ulrike Sych, AGRANA-CEO Stephan Büttner und ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl.
Bregenzer Festspiele und Andreas Schager ausgezeichnet
Zu den Höhepunkten der Preisverleihung zählten die Auszeichnungen für österreichische Vertreter der Opernwelt. Die Bregenzer Festspiele wurden als „Festival des Jahres“ geehrt. Der österreichische Heldentenor Andreas Schager erhielt den Publikumspreis.
Weitere Auszeichnungen gingen an Dirigent Riccardo Chailly als „Dirigent des Jahres“ sowie an Louise Alder und Lawrence Brownlee, die als Sänger ausgezeichnet wurden. Das Teatro Real Madrid wurde zum „Opernhaus des Jahres“ gekürt. Die Auszeichnung überreichte Wiens amtsführende Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.
Für die musikalische Gestaltung sorgten das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Corrado Rovaris, der Arnold Schoenberg Chor unter Erwin Ortner sowie internationale Gesangsstars. Durch den Abend führte BBC-Moderator Petroc Trelawny.