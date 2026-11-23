Am Samstagabend versammelte sich die internationale Opernwelt im Theater an der Wien. Erstmals wurden die International Opera Awards in der österreichischen Hauptstadt verliehen. Der Veranstaltungsort war dabei selbst ein ausgezeichneter Gastgeber: Das Theater an der Wien wurde 2025 zum „Opernhaus des Jahres“ gekürt.

Unter den Gästen waren namhafte Regisseure wie Barrie Kosky, Olivier Py, Peter Konwitschny, Tobias Kratzer, Lydia Steier und Karen Stone. Konwitschny erhielt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk, Kratzer wurde zum Regisseur des Jahres gekürt. Auch Bühnenbildner Raimund Orfeo Voigt durfte sich über eine Trophäe freuen.

Auf der Gästeliste standen außerdem internationale Gesangsgrößen wie Countertenor Jakub Józef Orliński, die Tenöre John Osborn und Dave Monaco sowie die Baritone Bo Skovhus und Clemens Unterreiner. Auch die Sopranistinnen Ambur Braid, Madison Leonard und Barbara Pichlbauer nahmen an der Gala teil.