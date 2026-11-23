Im Tanzsaal mussten die Kandidatinnen und Kandidaten ihr Können im Rechts- und Linkswalzer unter Beweis stellen. Bewertet wurden sie von einer Jury unter der Leitung von Tanzschulbesitzer Prof. Thomas Schäfer-Elmayer. Zu den Jurymitgliedern zählten unter anderem Juristenverbandspräsident Dr. Alexander T. Scheuwimmer, Ballkomitee-Chef Mag. Reinhard Hohenegger, der amtierende „Dancing Star“ Aaron Karl, Modeexperte Wolfgang Reichl sowie Ball-Mitorganisatorin Marika Lichter.

Auch Musicaldarstellerin Nienke Latten, die derzeit im Wiener Ronacher als Kaiserin Maria Theresia auf der Bühne steht, war Teil der Jury. Unter Anleitung von Tanzschuldirektor Bernd Erblich präsentierten die Paare ihre Walzerkenntnisse. Bis auf wenige Ausnahmen konnten sich die Teilnehmenden über eine Zusage für den Ball freuen.