In der Wiener Tanzschule Elmayer stellten sich mehr als 200 junge Tänzerinnen und Tänzer der Jury für das Jungdamen- und Herrenkomitee des Juristenballs. Neben der Walzerprüfung wurde auch das neue Krönchen für 2027 präsentiert.
Vor der Tanzschule Elmayer in der Wiener Bräunerstraße bildete sich eine lange Schlange: Mehr als 200 junge Bewerberinnen und Bewerber waren zum traditionellen Vortanzen für den Juristenball gekommen. Gesucht wurden jene Paare, die als Jungdamen- und Herrenkomitee den renommierten Wiener Ball eröffnen dürfen.
Walzerprüfung vor prominenter Jury
Im Tanzsaal mussten die Kandidatinnen und Kandidaten ihr Können im Rechts- und Linkswalzer unter Beweis stellen. Bewertet wurden sie von einer Jury unter der Leitung von Tanzschulbesitzer Prof. Thomas Schäfer-Elmayer. Zu den Jurymitgliedern zählten unter anderem Juristenverbandspräsident Dr. Alexander T. Scheuwimmer, Ballkomitee-Chef Mag. Reinhard Hohenegger, der amtierende „Dancing Star“ Aaron Karl, Modeexperte Wolfgang Reichl sowie Ball-Mitorganisatorin Marika Lichter.
Auch Musicaldarstellerin Nienke Latten, die derzeit im Wiener Ronacher als Kaiserin Maria Theresia auf der Bühne steht, war Teil der Jury. Unter Anleitung von Tanzschuldirektor Bernd Erblich präsentierten die Paare ihre Walzerkenntnisse. Bis auf wenige Ausnahmen konnten sich die Teilnehmenden über eine Zusage für den Ball freuen.
Neues Krönchen in Blau und Silber
Im Anschluss wurde das Krönchen für den Juristenball 2027 enthüllt. Der Ball steht unter dem Motto „Dancing Queen – Die tanzende Muse“ und setzt farblich auf Blau und Silber. Das von CIRO-Inhaberin Elisabeth Koller-Galler gefertigte Schmuckstück greift mit stilisierten Paragrafen an den Seiten die juristische Tradition der Veranstaltung auf. Im Mittelpunkt steht ein großer blauer Stein.
Nienke Latten präsentiert das Schmuckstück
Die Präsentation übernahm Nienke Latten, die bereits bei einem Ballkleider-Shooting der Vereinigten Bühnen Wien mit Modeexperte Wolfgang Reichl den Wunsch geäußert hatte, einen traditionellen Wiener Ball zu besuchen. Gemeinsam mit VBW-Intendant Christian Struppeck wurde der Auftritt beim Juristenball ermöglicht.
In einem Debütantinnenkleid der österreichischen Designerin Franziska Kainz zeigte Latten das neue Krönchen. Bei den anwesenden Jungdamen sorgte die Präsentation für große Begeisterung.