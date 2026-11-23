Am Freitag, dem 20. November 2026, öffnete das H4O Dental Life Center am Pius-Parsch-Platz in Wien-Floridsdorf seine Türen zur Dentissage 2026. Geschäftsführer Dr. Bernd Bartosek lud zu einer Veranstaltung, die das klassische Bild einer Zahnarztpraxis bewusst erweitern sollte. Im Mittelpunkt standen neben der Zahngesundheit auch Austausch, Kunst und gesellschaftliche Begegnung.

Die Dentissage war zugleich als Hausmesse konzipiert. Mit GERL Dental, AO – American Orthodontics und Straumann Österreich waren mehrere Partnerunternehmen aus der Dentalbranche vertreten. An ihren Ständen konnten sich die Gäste informieren und miteinander ins Gespräch kommen.