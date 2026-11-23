Mit der Dentissage 2026 lud Dr. Bernd Bartosek ins H4O Dental Life Center nach Wien-Floridsdorf. Die Veranstaltung verband Einblicke in moderne Zahnmedizin mit Fachvorträgen, Kunst, Musik und kulinarischem Angebot.
Zahnmedizin als Ort der Begegnung
Am Freitag, dem 20. November 2026, öffnete das H4O Dental Life Center am Pius-Parsch-Platz in Wien-Floridsdorf seine Türen zur Dentissage 2026. Geschäftsführer Dr. Bernd Bartosek lud zu einer Veranstaltung, die das klassische Bild einer Zahnarztpraxis bewusst erweitern sollte. Im Mittelpunkt standen neben der Zahngesundheit auch Austausch, Kunst und gesellschaftliche Begegnung.
Die Dentissage war zugleich als Hausmesse konzipiert. Mit GERL Dental, AO – American Orthodontics und Straumann Österreich waren mehrere Partnerunternehmen aus der Dentalbranche vertreten. An ihren Ständen konnten sich die Gäste informieren und miteinander ins Gespräch kommen.
Fachvorträge und Einblicke in moderne Zahnmedizin
Das Programm begann mit einem Sektempfang und einer Vernissage. Anschließend standen Vorträge und Workshops rund um das Thema Zahngesundheit auf dem Programm. Eine weitere Besonderheit war die Möglichkeit, den eigenen Kiefer mittels 3D-Scan digital erfassen zu lassen.
Später eröffnete Dr. Bernd Bartosek den Abend offiziell. Anschließend lud ein Buffet zum kulinarischen Austausch ein. Auch eine Cocktailbar mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken stand den Besuchern zur Verfügung.
Kunst, Musik und ein ungewöhnliches Detail
Neben dem fachlichen Programm setzte die Dentissage auf ein kulturelles Rahmenangebot. Live-Acts, DJ-Musik und Live-Painting ergänzten den Abend. Eine besondere Aktion war die sogenannte Bling-Session mit der Zahnfee, bei der sogenannte Tooth Gems als funkelnde Akzente für das Lächeln angeboten wurden.
Mit der Verbindung aus Dentalbranche, Gesundheitsinformation und künstlerischem Rahmenprogramm positionierte sich die Dentissage 2026 als Veranstaltungsformat, das Zahnmedizin über den klassischen Praxisalltag hinaus erlebbar machen sollte.