Bei der 27. NESTROY-Gala im Wiener Volkstheater wurden am 22. November herausragende Leistungen der österreichischen und deutschsprachigen Theaterlandschaft gewürdigt. Neu waren ein Ensemblepreis und eine eigene Kategorie für Theatermusik.
Das Wiener Volkstheater wurde am Sonntagabend zum Treffpunkt der Theaterbranche. Zum 27. Mal vergab der Wiener Bühnenverein den NESTROY und zeichnete damit herausragende Leistungen auf und hinter der Bühne aus. Durch den Galaabend führten ORF-Moderatorin Nadja Bernhard und ORF-III-Moderator Peter Fässlacher.
Die Gala stellte die Vielfalt des Theaters in den Mittelpunkt. Neben Schauspiel und Regie wurden auch künstlerische und technische Leistungen sowie der Nachwuchs berücksichtigt. Für die Gestaltung des Abends war Gerhild Steinbuch verantwortlich, Regie führte André Turnheim. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Schmusechor unter der Leitung von Verena Giesinger.
Neue Kategorien und Änderungen bei den Schauspielpreisen
Die diesjährige Verleihung brachte mehrere Neuerungen. Erstmals wurden Preise in 14 Kategorien vergeben. Mit dem Ensemblepreis erhielt die gemeinsame Leistung einer Bühnenbesetzung eine eigene Auszeichnung. Auch Theatermusik wurde mit der neuen Kategorie „Beste Musik“ erstmals gesondert gewürdigt.
Eine weitere Änderung betraf die Schauspielpreise: Die bisherigen Kategorien für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler wurden zum „Besten Schauspiel“ zusammengeführt. Damit soll die Vielfalt herausragender Darstellungen unabhängig vom Geschlecht berücksichtigt werden. Bis zu drei gleichwertige Auszeichnungen bleiben möglich.
Sunnyi Melles für ihr Lebenswerk geehrt
Einer der Höhepunkte des Abends war die Auszeichnung von Sunnyi Melles für ihr Lebenswerk. Die Schauspielerin blickt auf eine internationale Karriere auf Bühne und Leinwand zurück. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Auftritte bei den Salzburger Festspielen als Buhlschaft in „Jedermann“ und ihre Zeit im Ensemble des Wiener Burgtheaters.
Bereits 2005 erhielt Melles einen NESTROY als beste Schauspielerin für ihre Darstellung der Valerie in „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in der Inszenierung von Barbara Frey.
53 Nominierungen aus der Theaterlandschaft
Insgesamt standen 53 Nominierungen zur Auswahl. Die Jury unter dem Vorsitz von Alexandra Althoff besuchte dafür nahezu 1.000 Vorstellungen. Berücksichtigt wurden unter anderem 25 Uraufführungen sowie deutschsprachige und österreichische Erstaufführungen.
Zu den nominierten Produktionen zählten „Caché“ nach einem Film von Michael Haneke, „Faust I“ und „Unter Tieren“ von Elfriede Jelinek. Auch Inszenierungen aus den Bundesländern und dem deutschsprachigen Raum waren vertreten. Der Nachwuchs wurde in zwei eigenen Kategorien ausgezeichnet.
Neben den Fachjurypreisen wurde erneut der NESTROY-ORF-III-Publikumspreis vergeben. Unter den Nominierten waren unter anderem Stefanie Reinsperger, Gerti Drassl, Thea Ehre und Johannes Nussbaum.
ORF III übertrug die Gala
Auch die mediale Begleitung gehörte zum Programm des Abends. ORF III übertrug zunächst den Red Carpet und anschließend die Preisverleihung. ORF 2 widmete sich im „kulturMontag“ am 23. November den Höhepunkten der Gala. Die Sendungen waren zudem über ORF ON abrufbar.