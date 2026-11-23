Das Wiener Volkstheater wurde am Sonntagabend zum Treffpunkt der Theaterbranche. Zum 27. Mal vergab der Wiener Bühnenverein den NESTROY und zeichnete damit herausragende Leistungen auf und hinter der Bühne aus. Durch den Galaabend führten ORF-Moderatorin Nadja Bernhard und ORF-III-Moderator Peter Fässlacher.

Die Gala stellte die Vielfalt des Theaters in den Mittelpunkt. Neben Schauspiel und Regie wurden auch künstlerische und technische Leistungen sowie der Nachwuchs berücksichtigt. Für die Gestaltung des Abends war Gerhild Steinbuch verantwortlich, Regie führte André Turnheim. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Schmusechor unter der Leitung von Verena Giesinger.