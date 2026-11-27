Warum braucht Deutschland einen Weisen aus Österreich?

Deutschland braucht natürlich keinen Weisen aus Österreich, sondern sie haben einen deutschsprachigen Außenhandelsexperten gesucht. Ich war 16 Jahre lang an deutschen Unis und Forschungsinstituten tätig, also insofern bin ich dort kein Fremder. Aber natürlich hilft bei dieser Funktion des Sachverständigen der Blick von außen, den ich habe, etwa wenn es darum geht, ob Deutschland wirklich so viele Beamte braucht und wie es Österreich geschafft hat, dass große Gruppen im öffentlichen Dienst nicht mehr verbeamtet werden.

Auch die österreichische Pensionsreform oder Arbeitsmarktfragen, in Österreich ist der Kündigungsschutz geringer, interessieren die Deutschen. Aber wahrscheinlich gibt es noch etwas, das nicht schadet: Ich bin in Deutschland weder aktiv noch passiv wahlberechtigt. Das garantiert eine hohe Unabhängigkeit von der Parteipolitik. Es ist allen klar, dass ich kein politischer Konkurrent bin. Bei anderen prominenten öffentlichen Figuren, die als Experten auftreten, ist das nicht immer so.