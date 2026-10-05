Gabriel Felbermayr: „Der Welthandel läuft nach wie vor – aber in Deutschland nicht“

Neben den großen Investitionspaketen versucht die deutsche Regierung, im laufenden Budget zu sparen. Ein Kandidat für ein Budgetdefizitverfahren der EU, wie es Österreich durchläuft, könnte Deutschland dennoch werden. Felbermayr: „Noch ist die Fiskalposition Deutschlands nicht schlecht. Die Schuldenquote liegt bei rund 63 Prozent, in Österreich sind es über 80 Prozent. Aber nach der Prognose des Sachverständigenrats läuft Deutschland auf die 90 zu und in Richtung eines ­Defizitverfahrens. 2028 kann das zum Thema werden.“

Was heißt es für Europas Wirtschaft, wenn die einstige ­Konjunkturlokomotive Deutschland schwächelt? Dass es für Österreich gut ist, wenn es in Deutschland läuft, weiß man hierzulande. Aber auch für Tschechien und die Slowakei sei die deutsche Autoindustrie von zentraler Bedeutung, da viele Betriebe in der Zulieferindustrie tätig sind.

„In Summe ist es für die gesamte Europäische Union von Vorteil, wenn Deutschland wächst. Aber man muss auch sagen: Es gibt Gegenbuchungen“, erklärt Felbermayr. „Als Deutschland die Schuldenbremse gelockert hat, sind schlagartig die Renditen auf Bundesanleihen um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Und das hat die Schulden in der gesamten Euro-Zone teurer gemacht, obwohl andere Länder ihre Schuldenpolitik nicht verändert haben.“